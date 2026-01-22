Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se sinceraron sobre sus sentimientos en La casa de los famosos

Alejandro Estrada decidió sincerarse con Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia de lo que viene sintiendo y quiere con ella.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandro Estrada se sinceró con Yuli Ruiz
Alejandro Estrada y Yuli Ruiz tuvieron sincera conversación. (Fotos Canal RCN)

Con el pasar de los días en La casa de los famosos Colombia 3 empiezan a surgir sentimientos, atracciones y hasta amores, precisamente, de esto quisieron hablar Alejandro Estrada y Yuli Ruiz.

¿De qué hablaron Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

En los últimos días en La casa de los famosos Colombia 3 se venía rumorando entre los participantes y televidentes sobre una posible atracción entre el actor y la modelo.

Rumores a los que Alejandro y Yuli no eran indiferentes ya que se veían cercanos y hasta se les notaba una gran química.

Sin embargo, el actor quiso abrir su corazón con la modelo en la madrugada del 22 de enero y revelarle cuáles son sus intenciones con ella, asegurando que sentía rabia con él mismo.

En este tipo de formato el carácter se puede debilitar o exacerbarse. Lo que me está pasando es que tengo rabia conmigo.

Alejandro Estrada muestra especial atención con Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026
Alejandro Estrada se sinceró con Yuli Ruiz. (Foto: Canal RCN)

¿Alejandro Estrada mandó a la 'friendzone' a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada le confesó a Yuli Ruiz que, aunque le parecía una mujer atractiva e interesante no podía ofrecerle algo más que una amistad en este momento.

Eres una mujer preciosa, muy guapa, puedo llegar a decir me gustas.

El actor le confesó que sentía que estaba cayendo en un juego de coqueteo con ella por acciones de otras personas como Manuela Gómez, sin embargo, ese no era su objetivo en la competencia.

Estoy cayendo en un juego que no fue lo que yo vine a hacer. Sí me encantaría tener una linda amistad.

Asimismo, el actor le confesó que no quería generarle falsas expectativas a ella de lo que podría llegar a pasar entre ellos.

Haces parte de lo que me está pasando porque no quiero no es lo que quiero, no quiero generar falsas expectativas, dañarte a ti misma.

¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz a la confesión de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Yuli por su parte se mostró abierta a escuchar a Alejandro Estrada y tras oír lo que sentía, decidió darle una respuesta inmediata asegurándole que ella tampoco estaba interesada en una relación, sino, que sentía que podrían tener una buena amistad.

Alejandro al escuchar que Yuli no se estaba haciendo falsas expectativas se mostró tranquilo y le expresó que al saber que estaban en el mismo 'mood' podrían tener una gran amistad sin sentirse incómodos.

Si no estás confundida me la pones súper fácil.

El actor fue sincero al asegurar que tras su última ruptura con Dominica Duque y su matrimonio con Nataly Umaña había asegurado no volver a exponer su vida sentimental. Algo que Yuli entendió por completo.

Mi vida no puede ser qué pasa con los romances de Alejo, a mí me ha dolido, me ha afectado todo.

Televidentes reaccionan a la cercanía entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026
Alejandro Estrada le confesó a Yuli Ruiz lo que quiere con ella. (Foto: Canal RCN)
