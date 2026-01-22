Exparticipante de MasterChef Celebrity compartió crudo testimonio tras practicarse retoque estético en el rostro
En las últimas horas, la reconocida actriz habló de las consecuencias de aplicarse biopolímeros en su cuerpo.
En el reciente capítulo de Mujeres Sin Filtro, Lady Noriega, actriz con amplia trayectoria en la televisión nacional, capturó la atención al contar su fuerte testimonio sobre un procedimiento estético que se hizo en el rostro.
¿Cuál fue el procedimiento estético que se hizo Lady Noriega en su rostro?
En medio de la entrevista que concedió al programa del Canal RCN, Lady se sinceró y habló abiertamente del procedimiento que se realizó con el fin de mejorar zonas puntuales de su cara con las que no se sentía conforme.
"Me puse un producto en el labio, en el nasogeniano y en el mentón, con c1rugía plástica de la sociedad de c1rugía plástica, con el super sitio, o sea, yo no fui a un garaje yo no iba a ponerle la cara mía cualquiera, igual me fue mal", fueron las primeras palabras de la mujer.
Frente a sus declaraciones, María Cecilia Botero, una de las panelistas del programa, la interrogó para hablar sobre los biopolímeros, la sustancia que llevó a que su rostro terminara gravemente afectado.
¿Lady Noriega se 1nyect0 biopolímeros en el rostro? Este fue su testimonio
De acuerdo con el relato de la también cantante, este producto llevaba en ese momento, entre 3 y 4 años usándose en el mercado con gran éxito, no tenía ningún recorrido y mucho menos una historia para saber o tener idea de si tendría implicaciones delicadas en el cuerpo.
Minutos después, Noriega aseguró que, luego de practicarse el procedimiento notó de inmediato que los cambios no habían sido los que ella esperaba, sin embargo, se vio obligada a tener que manejarlo, pues no tenía de otra.
Frente a esto, la intérprete señaló que fueron muchas las secuelas que le dejó esta operación, "Me han tenido que quitar, me han tenido que c0ser, he estado inflamada meses, he perdido trabajos", señaló la mujer.
Así mismo, reveló que sufrió mucho, incluso se arrodilló para pedirle perdón a Dios y admitir que, aunque entendía que era su culpa por la vanidad, quería que él la ayudara a superar esta difícil situación.
Afortunadamente, la artista logró enfrentar esta dolorosa situación y hoy en día lleva una vida mucho más tranquila y a gusto con lo que ve frente al espejo.