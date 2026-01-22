Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida actriz colombiana se pronunció tras la difícil pérdida de su bebé: así lo anunció

En los últimos días, una de las actrices más destacadas del país ha sido tendencia en las diferentes plataformas digitales tras romper el silencio por el fallecimiento de su bebé en el pasado.

Por esta razón, la actriz ha dividido una ola de comentarios por parte de los internautas al abrir su corazón acerca de los difíciles momentos que vivió a nivel emocional por la pérdida de su hijo.

¿Quién es la reconocida actriz que rompió el silencio por la pérdida de su hijo?

El nombre de Cristina Umañana se ha convertido en uno de los más resonados del país al ser una reconocida actriz, quien ha tenido gran popularidad al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Reconocida actriz colombiana se pronunció tras la difícil pérdida de su bebé: así lo anunció
Esto confesó Cristina Umaña de su pasado. | Foto: Freepik

Así también, Cristina ha dividido múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca del difícil momento que atravesó a nivel emocional tras la muerte de su bebé, fruto de su exrelación sentimental con Lucas Jaramillo.

Recientemente, Cristina Umaña reveló mediante el pódcast digital llamado: Menopáusicas, ¡y qué! Acerca del complicado momento que vivió a nivel personal tras la muerte de su bebé:

“Con mi expareja, Lucas, me enteré de que tuve una pérdida cuando tenía seis u ocho semanas y dije: bueno, pasó”, agregó Cristina Umaña.

¿Cuáles fueron los difíciles momentos que enfrentó Cristina Umaña en el pasado?

Tras la reciente confesión que hizo Cristina Umaña durante la entrevista en el programa digital, confesó que atravesó por varios quebrantos a nivel emocional cuando se enteró de la pérdida de su bebé:

“Lo que sí me dio fue una depresi#n que yo no entendía. O sea, era física y química. Cuando tú tienes una pérdida, te da una depresi#n postparto porque sientes como si ya hubiera nacido el bebé. Yo no entendía qué me pasaba, sentía una tristeza muy dura porque no podía ni pararme de la cama”, agregó.

Desde luego, Cristina Umaña se ha convertido en fuente de inspiración para todos sus seguidores al compartir detalles de cómo enfrentó su difícil pérdida en el pasado, tras su reciente confesión que realizó al hablar acerca del fallecimiento de su bebé hace varios años.

