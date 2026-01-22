Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La dura respuesta de Jenny López a seguidor que le pidió que se retirara de la música

Jenny López, prometida de Jhonny Rivera, se despachó contra seguidor que le hizo insólita petición en una dinámica de redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Prometida de Jhonny Rivera recibió fuerte comentario. Foto | Canal RCN.

Jenny López, prometida de Jhonny Rivera,recientemente captó la atención en redes sociales tras responderle de manera contundente a un seguidor que le lanzó fuerte comentario sobre su carrera musical.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jenny López tras recibir comentario ofensivo sobre su carrera musical?

Todo ocurrió en medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas que la cantante llevó a cabo en su cuenta de Instagram, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades de su trabajo, pero también de su vida personal.

Artículos relacionados

Sin embargo, en medio de la actividad, hubo un comentario desafortunado que llevó a que la misma artista le respondiera y, de manera respetuosa, pero contundente, lo pusiera en su lugar, "¿Por qué no se retira de la música y se dedica a otra cosa? Cantas re feo", escribió el internauta.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el comentario que Jenny López, prometida de Jhonny Rivera, recibió de un internauta?

Frente al duro comentario que recibió de esta persona, la joven artista no dudó en responderle con las siguientes palabras, no sin antes expresarle un agradecimiento por seguirla, estar pendiente de sus publicaciones y de sus historias.

"Voy a tu pregunta, porque artistas tan grandes, como incluso Karol G, Bad Bunny, Shakira... hasta los más grandes del mundo tienen comentarios como estos y tienen gente que no les gusta lo que hacen y esto es supremamente válido", señaló.

Posteriormente, Jenny fue clara al decirle a este usuario que, aunque puede que haya personas a las que no les guste su música, eso no significa que lo va a dejar de hacer, pues más allá de los comentarios, ella tiene un sueño y es salir adelante, pues tiene una familia que describió como maravillosa que la apoya, un equipo encantador.

Jhonny Rivera en Yo José Gabriel.
Así respondió Jhonny Rivera a comentario de internauta. Foto | Canal RCN.

Finalmente, aseguró jocosamente que, "para los gustos, los colores", y por ahora, está enfocada en seguir mejorando como artista, pues tiene claro que aún hay mucho por avanzar.

Cabe señalar que, en las próximas semanas la intérprete llegará al altar junto a Jhonny Rivera, con quien se comprometió años atrás y espera darle 'sí' para toda la vida y con la bendición de Dios.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W habló de su juicio. Pipe Bueno

Luisa Fernanda W se sinceró sobre la supuesta 'maldición' de Pipe Bueno y las fotos con famosos

Luisa Fernanda W rompió el silencio ante los memes y teorías que han inventado sobre Pipe Bueno y sus fotos con otros famosos.

Yina Calderón mostró su nuevo tatuaje Yina Calderón

Yina Calderón divide opiniones tras mostrar el resultado final de su tatuaje: así le quedó

Yina Calderón mostró sin filtros cómo le quedó su nuevo tatuaje en toda la espalda y confesó si se arrepintió o no.

Luisa Fernanda W dejó ver el reclamo que le hizo a su hijo en pleno video Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda graba el reclamo que le hace a su hijo: "¿por qué te metes en mis videos?”

Luisa Fernanda W generó reacciones al grabar el reclamo que le hizo a uno de sus hijos, quien intervino en uno de sus videos.

Lo más superlike

Mujer de 81 años es tendencia al ser influencer para costear las quimioterapias de su nieto: ¿quién? Viral

Mujer de 81 años es tendencia al ser influencer para costear las quimioterapias de su nieto: ¿quién?

Mujer de 81 es viral tras ser streamer al jugar reconocido videojuego para recaudar fondos para las quimioterapias de su nieto.

Pelea de Beba y Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Beba y Alejandro Estrada tuvieron fuerte cruce en La casa de los famosos Colombia: así fue

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Feid deja pistas de desamor tras el fin de su relación con Karol G Feid

¿Feid se dejó ver despechado tras confirmarse su separación con Karol G?: esto hizo

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo