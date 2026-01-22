La dura respuesta de Jenny López a seguidor que le pidió que se retirara de la música

Jenny López, prometida de Jhonny Rivera,recientemente captó la atención en redes sociales tras responderle de manera contundente a un seguidor que le lanzó fuerte comentario sobre su carrera musical.

¿Qué dijo Jenny López tras recibir comentario ofensivo sobre su carrera musical?

Todo ocurrió en medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas que la cantante llevó a cabo en su cuenta de Instagram, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades de su trabajo, pero también de su vida personal.

Sin embargo, en medio de la actividad, hubo un comentario desafortunado que llevó a que la misma artista le respondiera y, de manera respetuosa, pero contundente, lo pusiera en su lugar, "¿Por qué no se retira de la música y se dedica a otra cosa? Cantas re feo", escribió el internauta.

Frente al duro comentario que recibió de esta persona, la joven artista no dudó en responderle con las siguientes palabras, no sin antes expresarle un agradecimiento por seguirla, estar pendiente de sus publicaciones y de sus historias.

"Voy a tu pregunta, porque artistas tan grandes, como incluso Karol G, Bad Bunny, Shakira... hasta los más grandes del mundo tienen comentarios como estos y tienen gente que no les gusta lo que hacen y esto es supremamente válido", señaló.

Posteriormente, Jenny fue clara al decirle a este usuario que, aunque puede que haya personas a las que no les guste su música, eso no significa que lo va a dejar de hacer, pues más allá de los comentarios, ella tiene un sueño y es salir adelante, pues tiene una familia que describió como maravillosa que la apoya, un equipo encantador.

Así respondió Jhonny Rivera a comentario de internauta. Foto | Canal RCN.

Finalmente, aseguró jocosamente que, "para los gustos, los colores", y por ahora, está enfocada en seguir mejorando como artista, pues tiene claro que aún hay mucho por avanzar.

Cabe señalar que, en las próximas semanas la intérprete llegará al altar junto a Jhonny Rivera, con quien se comprometió años atrás y espera darle 'sí' para toda la vida y con la bendición de Dios.