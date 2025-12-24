Camilo genera sensación con un video familiar y su forma de caminar dio de qué hablar

Camilo Echeverry se apoderó recientemente de las tendencias digitales, tras revelar un momento familiar en sus redes sociales, lo que generó de inmediato una reacción entre sus seguidores.

¿Qué mostró Camilo Echeverry que causó sensación en redes sociales?

La época de Navidad es una fecha especial en la que muchos comparten con sus seres queridos, y los famosos no son la excepción. Así lo demostró Camilo Echeverry, quien compartió un tierno momento familiar que llamó la atención en redes sociales.

El cantante fue visto disfrutando de un paseo nocturno junto a sus padres, su esposa Evaluna y sus dos pequeñas hijas.

La imagen conmovió a sus millones de seguidores, pues en ella se observa a la familia caminando de espaldas, vestidos de blanco y descalzos, mientras disfrutan de un momento de descanso en medio de la noche.

Camilo emociona a sus fans al compartir tierno momento familiar en plena Navidad. (Foto: AFP)

En el video se aprecia que están rodeados de naturaleza. Evaluna va al frente, seguida de su hija mayor, Índigo; detrás camina el padre de Camilo y, posteriormente, su madre, quien lleva de la mano a la pequeña Amaranto junto al artista colombiano.

¿Qué reveló Camilo sobre el paseo familiar que compartió con Evaluna y sus hijas?

El corto video fue acompañado por un mensaje del cantante, quien reveló que la caminata se dio después de compartir una comida familiar y disfrutar de un plato típico colombiano:

“Anoche. Una caminata después de comernos el mejor mondongo del mundo que hicieron mis papás”.

Y, por supuesto, para compartir este emotivo y significativo momento, Camilo acompañó el video con una de sus canciones más recientes: “Navidad en cada esquina”, una forma de promocionar su música a través de un instante familiar.

Además, el artista dejó un mensaje que conmovió a sus seguidores: “El regalo que yo pedí fue tenerlos junto a mí 🎄♥️”.

Como era de esperarse, el video se llenó de comentarios elogiando a la familia del cantante. Frases como “Descalzos todos recibiendo energía de la madre tierra” reflejaron el cariño de sus seguidores.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue un comentario que se repitió entre los usuarios que notaron que: “Camilo camina igual a la mamá”.