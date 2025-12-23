Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro causó sensación al hacer llorar desconsolado al bebé de Aida Victoria Merlano y así reaccionó

Un gesto inesperado de Emiro durante un live con Aida Victoria terminó involucrando al bebé de la influencer.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Emiro y Aida Victoria vivieron momento inesperado con el bebé durante un live. (Fotos: Canal RCN)

Un momento inesperado se llevó todas las miradas en redes sociales cuando Emiro Navarro protagonizó una situación que terminó haciendo llorar al bebé de Aida Victoria Merlano.

¿Qué ocurrió en el live de Emiro que puso todas las miradas sobre el bebé de Aida Victoria Merlano?

En un reciente live, el creador de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 tuvo como invitada especial a la barranquillera Aida Victoria Merlano.

Durante la conversación abordaron temas variados como la vida sentimental de la influencer y su reciente ruptura con Juan David Tejada; no obstante, hubo un momento que llamó la atención que no pasó desapercibido entre los internautas.

Este momento generó rápidamente diversas reacciones y fue compartido por muchos usuarios en plataformas como TikTok.

La llegada del bebé de Aida Victoria Merlano ha despertado una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, donde cada detalle de su nueva etapa como madre no pasa desapercibido.

En medio de ese interés, este reciente momento captó especialmente la atención de sus seguidores.

¿Por qué Emiro Navarro hizo llorar al bebé de Aida Victoria Merlano?

Durante una interacción que parecía tranquila, un hecho inesperado terminó llevándose toda la atención y generando conversación entre los internautas.

Lo ocurrido provocó diversas reacciones y puso a circular el nombre de Emiro entre quienes siguen de cerca a la creadora de contenido.

Según se evidenció en un video compartido en redes sociales, el bebé terminó rompiendo en llanto desconsoladamente luego de que Emiro emitirá un sonido con una maraca.

Lo que, por supuesto, generó una reacción inmediata en Aida Victoria, quien sin dudar expresó: “Nene, lo asustaste con la maraca”.

Ante esto, Emiro también reaccionó de inmediato; con gesto sorprendido y asustado, dejó la maraca a un lado, se llevó la mano al corazón y, en un intento por calmar la situación, empezó a cantar un villancico mientras Aida trataba de tranquilizar a Emiliano, quien no dejaba de llorar.

Fiel a su personalidad y sin saber muy bien qué hacer, Emiro miró a la cámara y dijo entre risas: “Sigamos”, retomando el live como si nada hubiera pasado.

 

