Dani Duke reveló nuevos secretos de su vida y confesó que tiene varios sueños frustrados

Dani Duke, actual pareja de La Liendra, contó nuevos detalles de su vida personal. Entre otras cosas, la creadora de contenido reveló cuáles son sus sueños frustrados.

¿Cuáles son los sueños frustrados que tiene Dani Duke, novia de La Liendra?

Duke hizo una dinámica en sus redes sociales y permitió que sus seguidores le preguntaran por distintas situaciones de su vida personal y amorosa.

Entre esas dudas, los internautas quisieron saber cuál es su sueño frustrado y Duke confesó que no es uno, sino varios los que tiene.

Tengo varios sueños… que aún quiero cumplir. Estudiar psicología, aprender cocina, vivir seis meses en otro país

La influencer hizo esta revelación en medio de los nuevos rumbos que estaría tomando su relación con Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Dani Duke contó nuevos detalles de su vida personal ante sus seguidores en redes sociales. | Foto del Canal RCN.

¿La Liendra y Dani Duke planean tener hijos este año?

Al parecer, para este año, la intención de Duke y el quindiano es formar una familia y hasta tener un hijo. Recientemente, la mujer reconoció que ser mamá es algo que no descarta para este 2026.

Es verdad, pero todo lo dejo en manos de Dios”, respondió la influenciadora frente a la pregunta de un seguidor de si quiere ser mamá.

Posteriormente, La Liendra avivó los rumores de un posible embarazo con otra publicación en la que aparece besando la barriga de su novia. De inmediato, seguidores especularon que sería un bebé en camino; sin embargo, se trataba de una campaña de expectativa para promocionar el nuevo documental del creador de contenido.

Muchos internautas expresaron que con este tipo de anuncios no se debería jugar, mientras que otros aseguraron que, en realidad, Dani Duke sí estaría embarazada y que esa sería la verdadera noticia que la pareja daría próximamente.

Dani Duke planearía para este año tener un hijo con La Liendra. Foto: RCN

La Liendra y Dani Duke tienen una sólida relación amorosa, pero aún no han decidido dar un paso más, ya sea vivir juntos o formar una familia. En algunas ocasiones, ambos han expresado que se sienten felices y quieren quemar cada etapa sin apurarse.

Sumado a lo anterior, Duke compartió un post en su cuenta de Instagram, en el que confesó que disfruta mucho pasar tiempo sola. Asimismo, contó que nunca ha soñado con una boda.

Por ahora, lo único claro es que tanto Liendra como su pareja están centrados en sus respectivos proyectos profesionales, mientras definen el próximo paso que darán en su relación.