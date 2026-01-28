Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dani Duke reveló nuevos secretos de su vida y confesó que tiene varios sueños frustrados

Dani Duke hizo una confesión sobre su vida personal en medio de una dinámica con sus seguidores en redes sociales.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Dani Duke habló en redes sociales de sus sueños frustrados.
Dani Duke habló de sus sueños frustrados e hizo una confesión en redes sociales. Foto: RCN

Dani Duke, actual pareja de La Liendra, contó nuevos detalles de su vida personal. Entre otras cosas, la creadora de contenido reveló cuáles son sus sueños frustrados.

¿Cuáles son los sueños frustrados que tiene Dani Duke, novia de La Liendra?

Duke hizo una dinámica en sus redes sociales y permitió que sus seguidores le preguntaran por distintas situaciones de su vida personal y amorosa.

Artículos relacionados

Entre esas dudas, los internautas quisieron saber cuál es su sueño frustrado y Duke confesó que no es uno, sino varios los que tiene.

Tengo varios sueños… que aún quiero cumplir. Estudiar psicología, aprender cocina, vivir seis meses en otro país

La influencer hizo esta revelación en medio de los nuevos rumbos que estaría tomando su relación con Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Dani Duke
Dani Duke contó nuevos detalles de su vida personal ante sus seguidores en redes sociales. | Foto del Canal RCN.

¿La Liendra y Dani Duke planean tener hijos este año?

Al parecer, para este año, la intención de Duke y el quindiano es formar una familia y hasta tener un hijo. Recientemente, la mujer reconoció que ser mamá es algo que no descarta para este 2026.

Artículos relacionados

Es verdad, pero todo lo dejo en manos de Dios”, respondió la influenciadora frente a la pregunta de un seguidor de si quiere ser mamá.

Posteriormente, La Liendra avivó los rumores de un posible embarazo con otra publicación en la que aparece besando la barriga de su novia. De inmediato, seguidores especularon que sería un bebé en camino; sin embargo, se trataba de una campaña de expectativa para promocionar el nuevo documental del creador de contenido.

Muchos internautas expresaron que con este tipo de anuncios no se debería jugar, mientras que otros aseguraron que, en realidad, Dani Duke sí estaría embarazada y que esa sería la verdadera noticia que la pareja daría próximamente.

Dani Duke buscaría dar un paso más en su relación con La Liendra.
Dani Duke planearía para este año tener un hijo con La Liendra. Foto: RCN

La Liendra y Dani Duke tienen una sólida relación amorosa, pero aún no han decidido dar un paso más, ya sea vivir juntos o formar una familia. En algunas ocasiones, ambos han expresado que se sienten felices y quieren quemar cada etapa sin apurarse.

Sumado a lo anterior, Duke compartió un post en su cuenta de Instagram, en el que confesó que disfruta mucho pasar tiempo sola. Asimismo, contó que nunca ha soñado con una boda.

Artículos relacionados

Por ahora, lo único claro es que tanto Liendra como su pareja están centrados en sus respectivos proyectos profesionales, mientras definen el próximo paso que darán en su relación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de B-King asegura que el cantante se manifestó cuatro meses después de su muerte Talento nacional

Hermana de B-King reveló que el cantante se le manifestó tras cuatro meses de su muerte

Hermana de B-King habló de la señal con la que asegura se manifestó el artista tras cuatro meses de su muerte.

Redes reaccionan al cambio de Juliana Velásquez y la comparan con Michael Jackson Juliana Velásquez

Juliana Velásquez es criticada por drástico cambio en su rostro: fue comparada con Michael Jackson

Juliana Velásquez desató una ola de comentarios luego de aparecer con un notorio cambio en su rostro.

J Balvin compartió divertidos videos donde lo confunden con Maluma Maluma

J Balvin publica curiosos videos donde personas creen que es Maluma

J Balvin publicó videos de momentos en los que varias personas lo confundieron con Maluma, reaccionando con humor y naturalidad.

Lo más superlike

Manuela Gómez llora. Manuela Gómez

El Supervillano de La casa de los famosos Colombia hizo llorar a Manuela Gómez; esta es la razón

Juanda Caribe cumplió nuevas misiones como supervillano y desató tensión que terminó afectando a Manuela Gómez.

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida Talento internacional

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida

Juan Fernando Quintero reveló que padece presbicia, miopía y astigmatismo, una condición que sorprendió a sus seguidores. Salud

¿Qué es la miopía y la presbicia? La condición visual de Juanfer Quintero

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball