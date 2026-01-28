Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alzate hizo emotiva confesión tras muerte de Yeison Jiménez

Alzate contó que, tras la muerte de Yeison Jiménez, hizo algo que nunca antes pensó en hacer.

Ingrid Jaramillo Rojas
La confesión más emotiva de Alzate luego de la muerte de Yeison Jiménez
La confesión más emotiva de Alzate luego de la muerte de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Alzate conmovió a sus seguidores tras compartir una emotiva confesión relacionada con la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

¿Cuál fue la confesión que hizo Alzate y que está relacionada con Yeison Jiménez?

Por medio de un carrete de fotografías publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alzate hizo una emotiva confesión relacionada con la muerte de su amigo y colega Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo junto a cinco personas más.

Alzate dedica emotivas palabras tras el fallecimiento de Yeison Jiménez
Alzate se despide de Yeison Jiménez con un mensaje que tocó fibras. (Fotos: Buen día, Colombia y AFP)

Sin mencionarlo directamente, el cantante reveló que Yeison Jiménez ha sido la única persona que lo ha hecho vestir completamente de blanco. Esto debido a que el artista tuvo que lucir un conjunto completo de dicho color para llevar a cabo la grabación del video ‘El aventurero en el cielo’ que compusieron junto a otros artistas del género en honor al difunto cantante.

“El único que me ha hecho vestir de blanco”, aseguró Alzate.

Como era de esperarse, la confesión de Alzate no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes por medio de los comentarios destacaron el gesto del cantante como una muestra del vínculo que lo unía a Yeison Jiménez y del impacto que su partida sigue generando en el género popular.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Yeison Jiménez?

En las últimas horas, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) reveló, por medio de un informe preliminar, detalles sobre lo que habría sucedido durante y después del accidente que dejó sin vida a Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo.

Según el documento, la avioneta de matrícula N325FA inició su despegue alrededor de las 4:09 p. m. desde el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, con rumbo a Medellín. Dos minutos después, la aeronave colisionó contra un terreno en la vereda Romita, donde posteriormente se incendió. El informe también confirmó que la avioneta contaba con todos los requisitos técnicos para volar de manera segura.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)
