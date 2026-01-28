Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanse Laverde usó su poder como líder y nominó a Jay Torres en La casa de los famosos Colombia

Juanse Laverde movió sus fichas en el juego y puso en riesgo a Jay Torres al enviarlo a placa de nominados.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanse Laverde le dio cuatro votos a Jay Torres.
Juanse Laverde le dio cuatro votos a Jay Torres y lo nominó directamente en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Juanse Laverde no dudó en usar su poder como líder y nominó a Jay Torres, poniéndolo en placa y en riesgo de abandonar la competencia.

Juanse Laverde usó su poder.
Juanse Laverde usó su poder de nominación como líder. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué pasó en la dinámica del detector de mentiras de La casa de los famosos Colombia 3?

Este miércoles 28 de enero, los famosos vivieron una emocionante actividad en la que debían responder con la verdad.

La dinámica del detector de mentiras le permitió a Juanse afinar su estrategia y tomar la decisión de enviar directamente a la placa a uno de sus rivales.

Artículos relacionados

El joven cantante se convirtió en líder de la tercera semana tras vencer a Beba en una prueba de destreza y sincronización que consistía en encestar pelotas en canastas en movimiento.

Tras su victoria, eligió como compañera de habitación a Lorena Altamirano y, como parte de sus responsabilidades, tuvo que escoger a su nominado.

La decisión fue estratégica y dejó claro que Juanse está dispuesto a mover sus fichas para acomodar el juego a su favor.

La dinámica fue intensa y reveladora. Los participantes aprovecharon la oportunidad para hacer preguntas directas a sus compañeros sobre sus afinidades, estrategias y percepciones dentro del juego.

Juanse respondió con seguridad, mostrando que está enfocado en avanzar y que no teme a las confrontaciones.

El detector de mentiras se convirtió en una herramienta clave para generar tensión y abrir nuevas especulaciones.

Algunos famosos quedaron expuestos por sus respuestas, mientras que otros lograron salir bien librados.

Juanse supo capitalizar la información obtenida y usarla para reforzar su liderazgo nominando a Jay Torres y enviándolo a la placa.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Jay Torres al ser nominado por el líder Juanse Laverde?

Jay Torres no recibió la nominación de la mejor manera, pero aceptó que es parte del juego.

La decisión de Juanse fue secreta por lo que no generó comentarios entre los demás habitantes, quienes empezaron a analizar sus movimientos y a sospechar de sus intenciones.

Además, Juanse sigue observando con atención a varios de sus compañeros, convencido de que entre ellos se esconden los supervillanos responsables de los desórdenes y sabotajes en la casa.

Juanse Laverde mueve sus fichas.
Juanse Laverde mueve sus fichas en la competencia. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Canal RCN se une a la tendencia. La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia 3 se unió al “A esta hora” y mostró sus momentos más recordados

La Casa de los Famosos Colombia 3 revivió escenas icónicas con la tendencia “A esta hora” en redes sociales.

Valentino Lázaro no se guarda nada y lanza fuerte advertencia a Alejandro Estrada Valentino Lázaro

Valentino Lázaro lanza dura advertencia a Alejandro Estrada: “aquí lo atiendo”

Valentino Lázaro confrontó a Alejandro Estrada durante la gala de nominación y le lanzó una fuerte advertencia.

Así quedó la placa de nominados. La casa de los famosos

Siete participantes quedaron nominados en La casa de los famosos Colombia: así va la placa

Los famosos vivieron la tercera jornada de nominaciones y la placa parcial ya tiene a sus primeros nominados.

Lo más superlike

La Segura sorprendió. La Segura

La Segura emocionó al mostrar la fuerza de su hijo Lucca: "Dios mío, parece Sansón"

El pequeño Lucca protagonizó un clip con una silla que emocionó a La Segura y a sus seguidores en redes sociales.

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida Talento internacional

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida

Juan Fernando Quintero reveló que padece presbicia, miopía y astigmatismo, una condición que sorprendió a sus seguidores. Salud

¿Qué es la miopía y la presbicia? La condición visual de Juanfer Quintero

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball