Juanse Laverde usó su poder como líder y nominó a Jay Torres en La casa de los famosos Colombia

Juanse Laverde no dudó en usar su poder como líder y nominó a Jay Torres, poniéndolo en placa y en riesgo de abandonar la competencia.

Foto Canal RCN

¿Qué pasó en la dinámica del detector de mentiras de La casa de los famosos Colombia 3?

Este miércoles 28 de enero, los famosos vivieron una emocionante actividad en la que debían responder con la verdad.

La dinámica del detector de mentiras le permitió a Juanse afinar su estrategia y tomar la decisión de enviar directamente a la placa a uno de sus rivales.

El joven cantante se convirtió en líder de la tercera semana tras vencer a Beba en una prueba de destreza y sincronización que consistía en encestar pelotas en canastas en movimiento.

Tras su victoria, eligió como compañera de habitación a Lorena Altamirano y, como parte de sus responsabilidades, tuvo que escoger a su nominado.

La decisión fue estratégica y dejó claro que Juanse está dispuesto a mover sus fichas para acomodar el juego a su favor.

La dinámica fue intensa y reveladora. Los participantes aprovecharon la oportunidad para hacer preguntas directas a sus compañeros sobre sus afinidades, estrategias y percepciones dentro del juego.

Juanse respondió con seguridad, mostrando que está enfocado en avanzar y que no teme a las confrontaciones.

El detector de mentiras se convirtió en una herramienta clave para generar tensión y abrir nuevas especulaciones.

Algunos famosos quedaron expuestos por sus respuestas, mientras que otros lograron salir bien librados.

Juanse supo capitalizar la información obtenida y usarla para reforzar su liderazgo nominando a Jay Torres y enviándolo a la placa.

¿Cómo reaccionó Jay Torres al ser nominado por el líder Juanse Laverde?

Jay Torres no recibió la nominación de la mejor manera, pero aceptó que es parte del juego.

La decisión de Juanse fue secreta por lo que no generó comentarios entre los demás habitantes, quienes empezaron a analizar sus movimientos y a sospechar de sus intenciones.

Además, Juanse sigue observando con atención a varios de sus compañeros, convencido de que entre ellos se esconden los supervillanos responsables de los desórdenes y sabotajes en la casa.