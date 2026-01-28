Valentino Lázaro lanza dura advertencia a Alejandro Estrada: “aquí lo atiendo”

Este miércoles 28 de enero se llevó a cabo una nueva jornada de nominaciones en La casa de los famosos Colombia, donde la intervención del súper villano Juanda Caribe dio frutos: Valentino Lázaro aprovechó la oportunidad para lanzarle una fuerte advertencia a Alejandro Estrada.

¿Cuál fue la intervención del súper villano en la gala de nominación de este miércoles 28 de enero en La casa de los famosos?

Recordemos que previo al inicio de la dinámica de nominación de este miércoles Juanda Caribe fue llamado por El Jefe al confesionario para darle una nueva misión: elegir a seis participantes que podrían realizar sus nominaciones en privado, mientras que los demás debían hacerlo de frente, entre ellos Valentino Lázaro.

¿Qué dijo Valentino Lázaro? Su advertencia a Alejandro Estrada sorprende a todos. (Foto Canal RCN).

La decisión de Juanda terminó dando frutos, pues durante la gala se generó un ambiente bastante tenso cuando Valentino Lázaro tuvo que ponerse de pie en la sala de La casa de los famosos Colombia frente a todos para revelar los nombres de las personas a las que daba sus puntos, siendo una de ellas Alejandro Estrada.

¿Cuál fue la advertencia que Valentino Lázaro le hizo a Alejandro Estrada?

Según comentó Valentino durante la nominación, la razón por la que le daba dos puntos a Alejandro se debía a que lo consideraba igual de “morrongo” que Coco, exparticipante de la segunda temporada del reality.

“Considero que es Coco, el señor morrongo de la temporada. Además, es demasiado lambón selectivo; sabe con quién ser lambón y con quién no”, manifestó Valentino.

También expuso que el actor le habría pedido horas antes que dejaran a un lado sus rivalidades, algo que no habría cumplido al atacarlo nuevamente durante su convivencia en La casa de los famosos Colombia.

Valentino Lázaro pone en jaque a Alejandro Estrada con un mensaje que nadie esperaba. (Foto Canal RCN).

“Bótese cuando quiera que aquí lo atiendo, papi, esto es guerra declarada. Además, eres demasiado tibio y aburres”, agregó Valentino.

Alejandro Estrada únicamente se limitó a verlo directamente a los ojos mientras se encontraba sentado en el sillón, debido a que durante la jornada de nominación no tienen derecho a réplica.