Eidevin se enfrentó a Juanse Laverde, líder de la semana, por el robo de salvación: ¿quién ganó?

Eidevin fue el ganador de la prueba de salvación y durante la gala se enfrentó a Juanse Laverde por el robo del beneficio.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Robo de salvación: Eidevin compitió contra Juanse Laverde, líder de la semana
Robo de salvación: Eidevin compitió contra Juanse Laverde, líder de la semana. (Foto Canal RCN).

Este jueves 29 de enero se llevó a cabo una nueva prueba de salvación dentro de La casa de los famosos Colombia en donde todos los participantes, a excepción de Juanse Laverde (líder de la semana), se enfrentaron para definir quién lo enfrentaría en la gala de esta noche por el robo del beneficio.

¿Quién ganó la prueba de salvación de este jueves 29 de enero en La casa de los famosos Colombia?

Vestidos de gallinas y con mucho cuidado, los participantes afrontaron una prueba de salvación que consistía en transportar una serie de huevos dorados hasta su ‘gallinero’ a través de una superficie bastante incómoda.

Eidevin compitió contra Juanse Laverde
Eidevin compitió contra Juanse Laverde. (Foto Canal RCN).

Tras varias rondas, Eidevin y Palau quedaron como finalistas, y finalmente fue Eidevin quien se impuso, convirtiéndose en el participante que enfrentó a Juanse Laverde por el robo de la salvación durante la gala de este jueves.

“Eidevin, eres el ganador y vas a la ronda final”, mencionó El Jefe, mientras que los demás participantes celebraron junto a él, pues el joven se encuentra en Placa y de ganarle a Juanse Laverde podría usar el beneficio a su favor.

¿Eidevin logró vencer a Juanse Laverde, líder de la semana, por el robo de salvación?

Luego de que El Jefe le indicara a Eidevin y Juanse Laverde que ocuparan sus posiciones para jugar Triqui y tras varios minutos de prueba en la que los participantes animaron a su favorito para obtener este beneficio de salvación, El Jefe dio a conocer que Eidevin era el ganador.

Sin embargo, vale la pena aclarar que este beneficio solo podrá ser usado durante la gala del próximo viernes 30 de enero, cuando los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán así lo indiquen.

Por lo pronto, Eidevin podrá consultar con su almohada qué decisión tomará frente al uso de este importante beneficio que podría cambiar el destino de un participante y asegurarle una semana más dentro de la competencia.

Eidevin y Juanse Laverde se midieron en la prueba por el robo de salvación
Eidevin y Juanse Laverde se midieron en la prueba por el robo de salvación. (Foto Canal RCN).
