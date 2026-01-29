Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karola, mejor amiga de Emiro Navarro impactó al presumir su nuevo look

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, dejó a más de uno boquiabierto al revelar el resultado de su nuevo corte de cabello.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karola en Buen día Colombia - Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
Karola, amiga de Emiro Navarro, sorprendió con impactante look. Foto | Canal RCN.

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, nuevamente acaparó la atención en redes sociales tras mostrar el impactante cambio de lookque se hizo en los últimas días y que, por puesto, no pasó desapercibido entre los internautas.

¿Cuál nuevo cambio de look que se hizo Karola, mejor amiga de Emiro Navarro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una comunidad de 2 millones de seguidores, nuevamente causó furor al mostrar el resultado de un nuevo corte de cabello que fue ampliamente elogiado por los usuarios de esta red social.

"Errores", escribió la joven en la descripción del post que rápidamente alcanzó más de 180 mil likes y 2 mil comentarios. Allí, la influenciadora compartió un carrusel de 20 fotografías, en las que posó frente a la cámara y dejó ver su lado más fotogénico.

Además de capturar la atención por cuenta de su nuevo corte de cabello, también lo hizo por el porte y el atuendo que luce, una nueva versión que ha dejado al descubierto una Karola mucho más arriesgada con su look.

¿Qué se hizo Karola, amiga de Emiro Navarro en el cabello?

Como era de esperarse, la nueva aparición de la creadora digital, dejó a más de uno sorprendido, pues así lo expresaron a través de los comentarios, en donde muchos no se guardaron nada y halagaron su nuevo look.

"El honguito solo te luce a ti", "Espectacular", "Amo, qué hermosa", "Qué caché hermana, pocas y contadas", "Ese look wow, todo que ver", "Ese corte, ese rostro", "Amo la era del pelo corto", "Otros niveles, orgulloso de ti atrevida", escribieron sus seguidores.

Cabe señalar que la decisión de la creadora digital respecto a su apariencia, se dio luego de que hace un par de días, sorprendiera al cortar su cabello arriba de los hombros, sin embargo, ahora optó por llevarlo aún más corto.

Por ahora, la joven amiga de Emiro, se mantiene enfocada en sus proyectos personales, pues tal y como lo ha documentado en plataformas, poco a poco han venido abriéndose puertas en diferentes proyectos en los que ha demostrado todo su potencial.

