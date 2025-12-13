Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón despierta rumores de romance, ¿quién es el afortunado?

Yina Calderón generó reacciones en redes al revelar que podría estar enamorada y habría dejado pistas del afortunado.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La dedicatoria de Yina Calderón que abrió dudas sobre su vida amorosa
Yina Calderón deja mensaje de amor y desata rumores de romance. (Foto: Canal RCN - Freepik)

La polémica empresaria de fajas, Yina Calderón, cada día da de qué hablar, pues la mujer, recientemente se hizo un cambio de look que generó comentarios dividas, entre críticas, risas y hasta preocupación.

Artículos relacionados

Sin embargo, hubo un detalle que publicó en sus más recientes historias que generó dudas sobre su situación sentimental, ¿estaría enamorada?

¿Cuál fue la curiosa historia que publicó Yina Calderón?

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Yina Calderón publicó cómo vivió el cumpleaños de Juliana su hermana menor, quien cumplió el pasado viernes 12 de diciembre, 28 años.

Artículos relacionados

De acuerdo a lo que cada una posteó en sus redes sociales, las hermanas Calderón habrían celebrado esta fecha en familia y como es de esperarse, con copas y música.

Luego de que la empresaria de fajas revelara cómo estaban viviendo el cumpleaños de Juliana, compartió una historia cantando ‘La Plena’, una reconocida canción del barranquillero Beéle.

Yina Calderón deja mensaje de amor y desata rumores de romance
Yina Calderón enciende rumores sentimentales tras curiosa dedicatoria. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué la historia de Yina Calderón llamó tanto la atención?

La historia que compartió Yina en sus redes sociales generó todo tipo de reacciones, pero, sobre todo, muchas dudas, ya que la mujer se grabó cantando una parte de la canción, más específicamente diciendo:

“Tienes la magia, tú sí tienes una vainita que a mí me encanta, me enloquece”.

Pero lo raro no es que haya cantado al son de la letra de la Plena, sino que en el clip escribió “Para ti” y agregó un emoji de corazón rojo, como si le estuviera dedicando este tema a alguien que le podría estar gustando.

Artículos relacionados

¿Yina Calderón estaría saliendo con alguien?

La historia de Yina Calderón revelando que estaría enamorada o que alguien le está gustando, generó muchas reacciones, pues se sabe que ella poco comparte sobre su vida personal, pero que lo haga, genera gran sorpresa.

Yina Calderón enciende rumores sentimentales tras curiosa dedicatoria
La dedicatoria de Yina Calderón que abrió dudas sobre su vida amorosa. (Foto: Canal RCN)

Es por eso que, tras esta historia, nacieron varias especulaciones sobre quién sería la persona a la que ella le estaría dedicando la canción.

Las teorías que surgieron son sobre Westcol, ya que esta sería una indirecta muy directa, debido a que muchos internautas han creído que pareciera que a Yina le gustara el streamer, además, que él tiene cierta participación en canción ‘La Plena’.

Por otro lado, los usuarios de las plataformas digitales llegaron a concluir que, al parecer, a ella le estaría gustando Asaf Torres y sería muy obvio que hubiese quedado encantada con el hombre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes antes Marcela Reyes

Así lucía Marcela Reyes antes de ser famosa: "yo era muy pobre"

La Dj Marcela Reyes reveló inéditas fotografías de cómo lucía durante su niñez y adolescencia.

Juliana y Yina Calderón Juliana Calderón

Así celebró Juliana Calderón su cumpleaños número 28

Juliana Calderón dio a conocer imágenes de cómo decidió celebrar un año más de vida.

Juliana Calderón mostró el regalo que le dieron de cumpleaños Juliana Calderón

Juliana Calderón mostró el romántico y costoso regalo que le dieron de cumpleaños, ¿El agropecuario?

La hermana de Yina Calderón recibió especial detalle y muchos creen que fue el ex de Aida Victoria Merlano.

Lo más superlike

Feid habría confirmado ruptura con Karol G Feid

Feid habría confirmado ruptura con Karol G en su nueva canción: "Soy responsable de lo que hice"

Feid lanzó canción de desamor en medio de los rumores de ruptura con Karol G y dejó curiosas frases que confirmarían su adiós.

Johanna Fadul reaccionó a su participación en La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul

Johanna Fadul rompió el silencio tras confirmarse que estará en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

El hombre con 17 novias fue descubierto Viral

El caso del Sr. Yuan: el hombre con 17 novias que fue descubierto tras un accidente de tránsito

¿Dolores de cabeza, irritabilidad o problemas de equilibrio? Estos síntomas podrían ser más importantes de lo que crees. Salud

Síntomas de un posible tumor cerebral que muchos ignoran sin saberlo

Talento internacional

Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'