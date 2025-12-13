Yina Calderón despierta rumores de romance, ¿quién es el afortunado?

La polémica empresaria de fajas, Yina Calderón, cada día da de qué hablar, pues la mujer, recientemente se hizo un cambio de look que generó comentarios dividas, entre críticas, risas y hasta preocupación.

Sin embargo, hubo un detalle que publicó en sus más recientes historias que generó dudas sobre su situación sentimental, ¿estaría enamorada?

¿Cuál fue la curiosa historia que publicó Yina Calderón?

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Yina Calderón publicó cómo vivió el cumpleaños de Juliana su hermana menor, quien cumplió el pasado viernes 12 de diciembre, 28 años.

De acuerdo a lo que cada una posteó en sus redes sociales, las hermanas Calderón habrían celebrado esta fecha en familia y como es de esperarse, con copas y música.

Luego de que la empresaria de fajas revelara cómo estaban viviendo el cumpleaños de Juliana, compartió una historia cantando ‘La Plena’, una reconocida canción del barranquillero Beéle.

Yina Calderón enciende rumores sentimentales tras curiosa dedicatoria. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué la historia de Yina Calderón llamó tanto la atención?

La historia que compartió Yina en sus redes sociales generó todo tipo de reacciones, pero, sobre todo, muchas dudas, ya que la mujer se grabó cantando una parte de la canción, más específicamente diciendo:

“Tienes la magia, tú sí tienes una vainita que a mí me encanta, me enloquece”.

Pero lo raro no es que haya cantado al son de la letra de la Plena, sino que en el clip escribió “Para ti” y agregó un emoji de corazón rojo, como si le estuviera dedicando este tema a alguien que le podría estar gustando.

¿Yina Calderón estaría saliendo con alguien?

La historia de Yina Calderón revelando que estaría enamorada o que alguien le está gustando, generó muchas reacciones, pues se sabe que ella poco comparte sobre su vida personal, pero que lo haga, genera gran sorpresa.

La dedicatoria de Yina Calderón que abrió dudas sobre su vida amorosa. (Foto: Canal RCN)

Es por eso que, tras esta historia, nacieron varias especulaciones sobre quién sería la persona a la que ella le estaría dedicando la canción.

Las teorías que surgieron son sobre Westcol, ya que esta sería una indirecta muy directa, debido a que muchos internautas han creído que pareciera que a Yina le gustara el streamer, además, que él tiene cierta participación en canción ‘La Plena’.

Por otro lado, los usuarios de las plataformas digitales llegaron a concluir que, al parecer, a ella le estaría gustando Asaf Torres y sería muy obvio que hubiese quedado encantada con el hombre.