Yina Calderón abrió su corazón y conmovió a más de uno: "pisotearon mi autoestima"

La empresaria de fajas Yina Calderón revivió un video de una actividad de introspección que vivió dentro de La casa de los famosos Colombia con el actor Julián Trujillo, donde abrió su corazón y nos dejó conocer algunas de sus motivaciones para mostrar una Yina fuerte y hasta en ocasiones ruda y polémica.

Esta vez, la mujer quiso revivir el video para recordar que lleva muchos años siendo la villana de una historia mal contada y para dar un anticipo de lo que se viene para ella en el 2026.

Yina Calderón reveló que siempre ha sido la villana de una historia mal contada/ Archivo RCN

Yina Calderón abrió su corazón, ¿por qué conmovió a más de uno?

Calderón expresó que pese a todo lo que ha vivido, es una mujer llena de fuerza y energía que ya no recibe con dolor los comentarios negativos que puedan tener sobre ella, porque ya ha aguantado suficiente.

"Siempre he sido la villana de una historia mal contada... yo me di cuenta que cuando la gente muestra mucho sus sentimientos los demás se aprovechan, entonces los seres humanos tenemos que crearnos algunos caparazones o algunas barreras para que los demás no se aprovechen de lo que somos, entonces yo siento que la gente no sabe que soy buena hija, la gente no sabe que soy supertrabajadora...", expresó.

Sus palabras no quedaron ahí y expresó que su familia siempre ha sido su principal motor para salir adelante y trabajar todos los días, aunque muchos no sean consientes que sus polémicas y shows, muchas veces solo hacen parte de su trabajo.

¿Cuál fue el anuncio que hizo Yina Calderón para el próximo año?

Yina Calderón reveló que el año que está por comenzar la gente conocerá a la verdadera patrona y y que solo Dios y sus hermanas sabe cuanto amor tiene para dar, especialmente para ellas, quienes son su lugar seguro y mejores amigas.

Todo lo anterior, lo expresó la también DJ, al revivir un video del ejercicio que realizó en La casa de los famosos Colombia con Julián Trujillo. Al parecer, esas palabras siguen representando su manera de pensar y ser en la vida.

Yina expresó que NADIE reconoce sus esfuerzos diarios/ Archivo RCN