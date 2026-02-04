Un nuevo juicio se llevó a cabo en La casa de los famosos Colombia, esta vez, fue liderado por Karina García. Esta dinámica sacó a relucir los conflictos que poco a poco se acrecientan más entre las celebridades.

¿Cuáles fueron las críticas de Valentino Lázaro contra Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Uno de los mayores choques fue protagonizado por Valentino Lázaro y Manuela Gómez. El creador de contenido lanzó fuertes señalamientos contra la empresaria y exprotagonista de Novela.

Lázaro cuestionó a Manuela y dudó de sus facultades como estratega, aunque Nicolás Arrieta terminó saliendo en defensa de ella.

Todo empezó cuando Maiker Smith decidió denunciar a Manuela por un complot en La casa de los famosos, pero Valentino aprovechó para desahogarse y expresar lo que realmente piensa sobre las aparentes conspiraciones de Gómez.

Mi denuncia es sobre el complot fallido que se hizo afuera del juego…”, dijo Maiker, a lo que Manuela respondió que “el juego más importante está afuera con el público y en este momento yo estoy jugando afuera más que aquí adentro

Manuela agregó: “siempre he dicho que tengo plan A, plan B, plan C, plan D, ¿cómo sabemos que en este momento no estoy orquestando un plan C o un plan D?”.

Manuela Gómez afirmó que el verdadero juego se vive fuera de La casa de los famosos. Foto: RCN

Nicolás salió en defensa de Manuela y dudó del complot de ella, afirmando que, con la cantidad de cámaras que hay en La casa, sería fácil identificar los planes de cada uno, en este caso, de la integrante del grupo D*na*ita.



Luego llegó el turno de hablar de Valentino y sus palabras fueron contundentes contra la habitante de la casa más famosa de todas.

Me parece demasiado ridículo y gracioso; siempre que algo sucede dices que fue tu plan y está claro, es lógico, que nada de eso lo planeaste tú. Lo único que eres es una ba*os*ta que anda diciendo cosas y se anda echando flores a ella misma. Cada que alguien dice algo ‘yo lo planeé’, cada vez que alguien sorprende ‘eso también me lo planeé’. No has planeado nada, lo único que has planeado es traer las pestañas número 11, 12 y 13 hasta esta casa

Pese a los señalamientos de Valentino, Manuela trató de mantener la calma y la mesura, de hecho, en tono jocoso dijo: “yo no soy la cabeza de esta operación… yo simplemente soy la representante legal de Darío”.

¿Manuela Gómez se dio un beso con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia?

Manuela Gómez protagonizó una llamativa escena con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia. Las participantes se dieron un beso en medio de una dinámica de actuación en el reality.

Uribe tuvo que hacer una escena junto a Manuela y Tebi Bernal en donde el tema principal era la infidelidad.

Un inesperado beso se dieron Sara Uribe y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

En medio de la tensión de la escena cuando habían empujones y cruce de palabras, Sara en medio de su desarrollo de personaje y de la escena decidió darle un inesperado beso a Manuela Gómez, quien le correspondió.

Antes de La casa de los famosos, Manuela y Sara habían hablado públicamente de su amistad y dejaron entrever que habría alianzas en la competencia. Ambas hacen parte del grupo Di*am*ta, que también integran Juan Palau, Jay Torres y Campanita.