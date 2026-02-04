Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke envió mensaje a Maluma tras ver su nuevo look y causa revuelo: “consejo no pedido”

Dani Duke reaccionó al nuevo look que Maluma ha presumido durante las últimas semanas y le dio un consejo “no pedido”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El mensaje que Dani Duke le envió a Maluma por su nuevo look
El mensaje que Dani Duke le envió a Maluma por su nuevo look. (Foto AFP: Robyn Beck| Canal RCN).

La reconocida influenciadora paisa Daniela Duque, mejor conocida en redes sociales como Dani Duke, sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar su opinión sobre el nuevo look del cantante urbano Maluma.

¿Cuál fue el cambio de look que se hizo Maluma?

Previo a su cumpleaños número 32, el reconocido artista colombiano Maluma sorprendió a sus millones de fanáticos alrededor del mundo al reaparecer en redes sociales con un nuevo look que, aunque muchos elogiaron, otros no terminaron de convencer.

Maluma divide opiniones al verse sin barba en su reciente cumpleaños: ¿cómo luce?
Así se ve Maluma sin barba. | AFP: Martin Bernetti

El cambio consistió en retirarse por completo la barba, luciendo un rostro más limpio y resaltando aún más sus facciones, teniendo en cuenta que durante años el cantante había llevado una espesa barba en forma de candado que cubría gran parte de su rostro.

¿Qué dijo Dani Duke sobre el nuevo cambio de look de Maluma?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Dani Duke aprovechó el comentario de una internauta para compartir su opinión sobre el nuevo cambio de look de Maluma.

Maluma divide opiniones al verse sin barba en su reciente cumpleaños: ¿cómo luce?
¿Cuándo cumplió años Maluma? | AFP: Tommaso Boddi

Según expresó la influenciadora, este nuevo estilo no le gustó para nada, aunque aseguró que entiende que podría tratarse de una pausa del artista antes de retomar su característica barba.

“Yo creo que ese dilema lo tenemos todas… Se ve raro sin barba, ¿no? Qué dilema, pero bueno, gloria a Dios crece, de más que necesitaba como un cambiecito, como refrescarse”, comentó.

Así mismo, decidió enviarle un mensaje directo al artista por medio de sus redes sociales, en el que le pidió que volviera a su barba.

“Maluma, si ves esta historia, vuelve a tu barba, vuelve a tu ser, vuelve a tu verdadero yo… consejo no pedido, vuelve a ella”.

Lo cierto es que la opinión de Dani Duke sobre el nuevo look de Maluma reavivó el debate en redes sociales en donde internautas reaccionaron nuevamente frente a este tema en específico. Por lo pronto, el artista continúa disfrutando de su nueva imagen, que además recibió la aprobación de su esposa, Susana.

