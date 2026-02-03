Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera reaparece con lágrimas y voz entrecortada para dar impactante noticia: “no las creo”

Jhonny Rivera reapareció en redes con los ojos llorosos y voz entrecortada para dar una noticia, previo a su boda con Jenny López.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera reaparece emocionado y comparte noticia inesperada
Jhonny Rivera reaparece emocionado y comparte noticia inesperada. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante Jhonny Rivera reapareció en sus redes sociales para compartir una noticia impactante que lo hizo llorar, pocos días antes de su matrimonio con la joven artista Jenny López.

¿Cuál fue la noticia que impactó a Jhonny Rivera a tal punto de sacarle lágrimas?

Durante la tarde de este martes 3 de febrero Jhonny Rivera reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado anuncio que le generó gran impacto a tal punto de hacerlo llorar. Pues según comentó en un video posteado a través de las historias de su cuenta oficial, donde acumula una gran cantidad de seguidores, había acabado de recibir una noticia muy importante en su carrera musical.

Jenny López reveló detalles de la boda con Jhonny Rivera.
Jenny López aclaró rumores y contó cómo va su matrimonio. (Foto: Freepik)

El artista mencionó con la voz entrecortada y los ojos llorosos que había logrado hacer sold out en su presentación en Madrid, ocasionando que la promotora incentivara a una segunda fecha que ya es oficial.

"Oigan, no las creo, estoy muy feliz... ¿Pueden creer? ¡Sold out en Madrid! Se acabaron las boletas, ya no hay boletas en Madrid. Así que pendientes, porque se abre segunda fecha para Madrid, y no se van a arrepentir, la van a pasar increíble porque les llevo un show demasiado bonito"

La noticia llegó justo días antes de que se lleve a cabo su boda con la joven cantante Jenny López convirtiéndolo así en un regalo muy importante para la feliz pareja que durante años han recorrido sus caminos artísticos juntos.

¿Cuándo será la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Vale la pena destacar que Jhonny Rivera y Jenny López no han revelado la fecha exacta en la que se llevará su boda, pero sí mencionaron que esta se realizará en la finca del cantante en el mes de febrero, por lo que pronto conoceremos mayores detalles de este emocionante momento de sus vidas.

Por lo pronto, ambos artistas continúan cumpliendo con su agenda laboral antes de unirse en matrimonio y disfrutar de su luna de miel.

Jenny López, prometida de Jhonny Rivera, sorprendió al revelar que no comprará su vestido de novia.
La prometida de Jhonny Rivera. Jenny López, sorprendió al contar que no comprará su vestido de novia. Foto: Canal RCN
