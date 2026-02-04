Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yana Karpova se casó y así fue el vestido que usó en su boda

Yana Karpova, exnovia de Marlon Solórzano y Cris Valencia, habría llegado al altar con su actual novio.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yana Karpova se casó.
Yana Karpova se casó. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reconocida influenciadora de origen ruso Yana Karpova sorprendió a sus millones de seguidores luego de que en redes sociales comenzaran a circular videos de su boda con su actual pareja sentimental de origen panameño conocido como El Urri.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el vestido de boda que usó Yana Karpova?

Poco después de que la pareja supuestamente llegara al altar, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos en los que quedó captado el momento en el que ambos daban el sí, mientras lucían sus llamativos vestuarios.

Yana Karpova y Marlon Solórzano.
Yana Karpova y Marlon Solórzano. (Foto Canal RCN).

Por un lado, Yana Karpova optó por un vestido largo de color blanco, con tirantes en los hombros y un velo en su cabello, el cual combinaba a la perfección con su peinado suelto y las trenzas en la coronilla. Por su parte, el novio de la joven eligió un traje clásico en blanco y negro, acorde con la importancia del momento.

Artículos relacionados

Vale la pena destacar que se desconoce si esta eventualidad es completamente real o si solo hace parte del contenido que la influenciadora rusa suele compartir en sus redes sociales, pues Yana Karpova es creadora de contenido, además de cantante, o si, por el contrario, podría tratarse de una boda simbólica.

¿Quiénes son las exparejas de Yana Karpova?

Recordemos que Yana Karpova se volvió reconocida en redes sociales no solo por su música y creación de contenido si no también por su sonada relación sentimental con Cris Valencia, el joven artista con el que duró varios meses de relación y con quien finalmente terminó por desacuerdos entre ambos.

Artículos relacionados

Tiempo después conoció a Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia segunda temporada, tras coincidir en un contrato laboral en Cartagena. Desde entonces la pareja se dejó ver muy unida, pero nunca llegaron a oficializar su noviazgo.

Según palabras de la influenciadora rusa, decidió poner fin a la relación con el exparticipante debido a que no estaba de acuerdo con ciertas actitudes que tenía hacia ella. Mientras que Marlon mencionó en su momento que no consideraba correcto decir que había sido una ruptura, porque nunca la reconoció como su novia oficial.

Yana Karpova y Cris Valencia.
Yana Karpova y Cris Valencia. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón habló sobre ruptura de Yeferson Cossio y Carolina Gómez. Yina Calderón

Yina Calderón reaviva rumores sobre ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez

Yina Calderón se refirió a la ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez tras visitar la casa del influenciador.

El mensaje que Dani Duke le envió a Maluma por su nuevo look Dani Duke

Dani Duke envió mensaje a Maluma tras ver su nuevo look y causa revuelo: “consejo no pedido”

Dani Duke reaccionó al nuevo look que Maluma ha presumido durante las últimas semanas y le dio un consejo “no pedido”.

omar murillo aclara orientacion en instagram Omar Murillo

¿Omar Murillo tiene novio?, el actor respondió tras fotos con un hombre

Omar Murillo aclaró la duda de miles de fanáticos sobre su supuesta nueva relación tras comentarios sobre su orientación.

Lo más superlike

Yelsid hará una gira para celebrar dos décadas de carrera. Talento nacional

Yelsid anuncia gira musical para celebrar 20 años de carrera: en esta ciudad arranca su tour

Yelsid reveló las primeras ciudades en las que se presentará y donde cantará sus grandes éxitos.

Ángela Aguilar lució un collar de diamantes diseñado exclusivamente para ella. Christian Nodal

Christian Nodal le dio un lujoso detalle a Ángela Aguilar ¿de qué se trata?

Emiro Navarro reaccionó llorando a su confirmación en MasterChef Celebrity Colombia 2026 Emiro Navarro

Así reaccionó Emiro Navarro tras ser confirmado en MasterChef Celebrity Colombia 2026: "lo logramos"

Hailey Bieber y la tendencia del Bio‑Sync: entrenar según el reloj biológico Salud y Belleza

Hailey Bieber y el secreto del ‘Bio-Sync’: ¿Por qué entrenar según tu reloj biológico es la clave?

Fan dejó sin palabras a Yeison Jiménez en plena tarima Yeison Jiménez

Yeison Jiménez fue engañado por una fan: así quedó captada su reacción