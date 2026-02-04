Yana Karpova se casó y así fue el vestido que usó en su boda

La reconocida influenciadora de origen ruso Yana Karpova sorprendió a sus millones de seguidores luego de que en redes sociales comenzaran a circular videos de su boda con su actual pareja sentimental de origen panameño conocido como El Urri.

¿Cómo fue el vestido de boda que usó Yana Karpova?

Poco después de que la pareja supuestamente llegara al altar, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos en los que quedó captado el momento en el que ambos daban el sí, mientras lucían sus llamativos vestuarios.

Yana Karpova y Marlon Solórzano. (Foto Canal RCN).

Por un lado, Yana Karpova optó por un vestido largo de color blanco, con tirantes en los hombros y un velo en su cabello, el cual combinaba a la perfección con su peinado suelto y las trenzas en la coronilla. Por su parte, el novio de la joven eligió un traje clásico en blanco y negro, acorde con la importancia del momento.

Vale la pena destacar que se desconoce si esta eventualidad es completamente real o si solo hace parte del contenido que la influenciadora rusa suele compartir en sus redes sociales, pues Yana Karpova es creadora de contenido, además de cantante, o si, por el contrario, podría tratarse de una boda simbólica.

¿Quiénes son las exparejas de Yana Karpova?

Recordemos que Yana Karpova se volvió reconocida en redes sociales no solo por su música y creación de contenido si no también por su sonada relación sentimental con Cris Valencia, el joven artista con el que duró varios meses de relación y con quien finalmente terminó por desacuerdos entre ambos.

Tiempo después conoció a Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia segunda temporada, tras coincidir en un contrato laboral en Cartagena. Desde entonces la pareja se dejó ver muy unida, pero nunca llegaron a oficializar su noviazgo.

Según palabras de la influenciadora rusa, decidió poner fin a la relación con el exparticipante debido a que no estaba de acuerdo con ciertas actitudes que tenía hacia ella. Mientras que Marlon mencionó en su momento que no consideraba correcto decir que había sido una ruptura, porque nunca la reconoció como su novia oficial.