Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón reaviva rumores sobre ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez

Yina Calderón se refirió a la ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez tras visitar la casa del influenciador.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón habló sobre ruptura de Yeferson Cossio y Carolina Gómez.
Yina Calderón habló sobre ruptura de Yeferson Cossio y Carolina Gómez. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió al referirse a los rumores de ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez, poco después de haber compartido tiempo junto al creador de contenido.

Artículos relacionados

¿Yina Calderón confirmó ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

En la tarde de este miércoles 4 de febrero, Yina Calderón decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para charlar con sus fanáticos sobre diferentes temas de su interés.

Carolina Gómez frenó su boda con Yeferson Cossio y dejó a todos en shock
Carolina Gómez frenó su boda con Yeferson Cossio y dejó a todos en shock. (Foto Canal RCN).

Una de las primeras preguntas que la creadora de contenido respondió estuvo relacionada con los rumores de ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez, quienes se encontraban comprometidos.

Artículos relacionados

Ante esto, Yina Calderón, quien ya se ha adelantado a varios anuncios de personalidades del mundo del entretenimiento sobre embarazos y demás, confesó no tener conocimiento de si esto era real o no, pues el día que estuvo compartiendo con el influenciador la joven no estuvo presente.

Carolina Gómez decidió suspender su boda con Yeferson Cossio
Carolina Gómez decidió suspender su boda con Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN).

“A mí esa pelada se me hace muy bacana, muy linda físicamente. Él se me hace muy guapo, muy buena gente, quién sabe qué habrá pasado… Yo siento que, agh, qué embarrada eso, no sé si es verdad”.

¿Por qué afirman que Yeferson Cossio y Carolina Gómez terminaron su relación?

Desde hace varias semanas ha venido circulando en redes sociales diversos clips en los que Yeferson Cossio y Carolina Gómez comparten conversaciones sobre importantes decisiones que solo les competería a ellos, pero en las que se han visto involucradas amistades del creador de contenido y hasta opiniones de internautas.

Artículos relacionados

Entre ellas se han tocado temas como el hecho de tener hijos, y los preparativos de su boda, la cual habría sido pausada debido a que Cossio no cuenta con el tiempo suficiente para involucrarse en el proceso, según comentó Carolina en su momento.

Ahora bien, recientemente se les ha visto más alejando en las redes sociales en donde suelen compartir contenido juntos o se mencionan constantemente al compartir chats privados o regalos sorpresas que reciben el uno del otro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yana Karpova se casó. Influencers

Yana Karpova se casó y así fue el vestido que usó en su boda

Yana Karpova, exnovia de Marlon Solórzano y Cris Valencia, habría llegado al altar con su actual novio.

El mensaje que Dani Duke le envió a Maluma por su nuevo look Dani Duke

Dani Duke envió mensaje a Maluma tras ver su nuevo look y causa revuelo: “consejo no pedido”

Dani Duke reaccionó al nuevo look que Maluma ha presumido durante las últimas semanas y le dio un consejo “no pedido”.

omar murillo aclara orientacion en instagram Omar Murillo

¿Omar Murillo tiene novio?, el actor respondió tras fotos con un hombre

Omar Murillo aclaró la duda de miles de fanáticos sobre su supuesta nueva relación tras comentarios sobre su orientación.

Lo más superlike

Yelsid hará una gira para celebrar dos décadas de carrera. Talento nacional

Yelsid anuncia gira musical para celebrar 20 años de carrera: en esta ciudad arranca su tour

Yelsid reveló las primeras ciudades en las que se presentará y donde cantará sus grandes éxitos.

Ángela Aguilar lució un collar de diamantes diseñado exclusivamente para ella. Christian Nodal

Christian Nodal le dio un lujoso detalle a Ángela Aguilar ¿de qué se trata?

Emiro Navarro reaccionó llorando a su confirmación en MasterChef Celebrity Colombia 2026 Emiro Navarro

Así reaccionó Emiro Navarro tras ser confirmado en MasterChef Celebrity Colombia 2026: "lo logramos"

Hailey Bieber y la tendencia del Bio‑Sync: entrenar según el reloj biológico Salud y Belleza

Hailey Bieber y el secreto del ‘Bio-Sync’: ¿Por qué entrenar según tu reloj biológico es la clave?

Fan dejó sin palabras a Yeison Jiménez en plena tarima Yeison Jiménez

Yeison Jiménez fue engañado por una fan: así quedó captada su reacción