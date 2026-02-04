Yina Calderón reaviva rumores sobre ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez

La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió al referirse a los rumores de ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez, poco después de haber compartido tiempo junto al creador de contenido.

¿Yina Calderón confirmó ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

En la tarde de este miércoles 4 de febrero, Yina Calderón decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para charlar con sus fanáticos sobre diferentes temas de su interés.

Carolina Gómez frenó su boda con Yeferson Cossio y dejó a todos en shock. (Foto Canal RCN).

Una de las primeras preguntas que la creadora de contenido respondió estuvo relacionada con los rumores de ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez, quienes se encontraban comprometidos.

Ante esto, Yina Calderón, quien ya se ha adelantado a varios anuncios de personalidades del mundo del entretenimiento sobre embarazos y demás, confesó no tener conocimiento de si esto era real o no, pues el día que estuvo compartiendo con el influenciador la joven no estuvo presente.

Carolina Gómez decidió suspender su boda con Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN).

“A mí esa pelada se me hace muy bacana, muy linda físicamente. Él se me hace muy guapo, muy buena gente, quién sabe qué habrá pasado… Yo siento que, agh, qué embarrada eso, no sé si es verdad”.

¿Por qué afirman que Yeferson Cossio y Carolina Gómez terminaron su relación?

Desde hace varias semanas ha venido circulando en redes sociales diversos clips en los que Yeferson Cossio y Carolina Gómez comparten conversaciones sobre importantes decisiones que solo les competería a ellos, pero en las que se han visto involucradas amistades del creador de contenido y hasta opiniones de internautas.

Entre ellas se han tocado temas como el hecho de tener hijos, y los preparativos de su boda, la cual habría sido pausada debido a que Cossio no cuenta con el tiempo suficiente para involucrarse en el proceso, según comentó Carolina en su momento.

Ahora bien, recientemente se les ha visto más alejando en las redes sociales en donde suelen compartir contenido juntos o se mencionan constantemente al compartir chats privados o regalos sorpresas que reciben el uno del otro.