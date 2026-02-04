Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessi Uribe publicó un video de Emilia y llamó la atención por lo mucho que ha crecido

Jessi Uribe volvió a compartir más detalles sobre su pequeña hija Emilia con un tierno video en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe sorprende al publicar video de Emilia y muchos notan cuánto ha crecido
Jessi Uribe sorprende al publicar video de Emilia y muchos notan cuánto ha crecido. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió a sus cientos de seguidores con un nuevo video de su pequeña hija Emilia, producto de su relación con la artista Paola Jara. Además derretir de amor a sus seguidores, volvió a generar desconcierto por un detalle.

Artículos relacionados

¿Cómo luce Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

A través de un emotivo video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe mostró una vez más a su pequeña hija Emilia, quien está cerca de cumplir tres meses de vida.

La foto de Emilia que publicó Jessi Uribe y causó furor en redes
Jessi Uribe emociona al mostrar un tierno detalle de su hija Emilia. (Foto: Buen día, Colombia)

En el audiovisual, que generó gran ternura entre los internautas, se pudo observar cuánto ha crecido la bebé, ya que el cantante enfocó sus piernitas mientras las consentía con mucho cuidado.

Artículos relacionados

“Amada mía”, escribió el artista junto al video, que actualmente acumula cerca de treinta mil ‘me gusta’ y un sinnúmero de comentarios en los que elogian a la pequeña.

Mensajes como: “Qué ternurita de bebé, Dios la bendiga siempre”, “Qué chiquis tan perfecta, por Dios”, “Emi nació llena de amor y de la bendición de Dios, amada por sus padres”, y “Papá feliz, team Emilia. Dios con ustedes”, fueron algunos de los comentarios que destacaron.

Artículos relacionados

Sin embargo, también hubo quienes se enfocaron nuevamente en el motivo por el cual la pareja de cantantes mantiene oculto el rostro de la bebé.

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara no han mostrado el rostro de su hija, Emilia?

Desde antes del nacimiento de Emilia, Jessi Uribe y Paola Jara habían manifestado que lo más probable era mantener la identidad de la menor en completo anonimato, decisión que han sostenido hasta ahora por razones personales.

Jessi Uribe emociona al mostrar un tierno detalle de su hija Emilia
Jessi Uribe comparte nueva foto de Emilia y enternece a sus seguidores. (Foto: Canal RCN -Freepik)

Sin embargo, la cantante dejó abierta la posibilidad de presentar a su hija en cualquier momento, por lo que sus seguidores deberán estar atentos a que este emotivo momento finalmente ocurra.

Por ahora, Jessi Uribe y Paola Jara continúan disfrutando de su paternidad mientras cumplen con su gira por Europa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Inesperada petición de Yeison Jiménez en psicofonía se vuelve viral en redes Yeison Jiménez

Viralizan psicofonía de Yeison Jiménez en la que hace inesperada petición

Hombre que asegura haber contactado a Yeison Jiménez reveló psicofonía en la que el cantante hace inesperada petición.

Yina Calderón habló sobre ruptura de Yeferson Cossio y Carolina Gómez. Yina Calderón

Yina Calderón reaviva rumores sobre ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez

Yina Calderón se refirió a la ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez tras visitar la casa del influenciador.

Yana Karpova se casó. Influencers

Yana Karpova se casó y así fue el vestido que usó en su boda

Yana Karpova, exnovia de Marlon Solórzano y Cris Valencia, habría llegado al altar con su actual novio.

Lo más superlike

Yelsid hará una gira para celebrar dos décadas de carrera. Talento nacional

Yelsid anuncia gira musical para celebrar 20 años de carrera: en esta ciudad arranca su tour

Yelsid reveló las primeras ciudades en las que se presentará y donde cantará sus grandes éxitos.

Ángela Aguilar lució un collar de diamantes diseñado exclusivamente para ella. Christian Nodal

Christian Nodal le dio un lujoso detalle a Ángela Aguilar ¿de qué se trata?

Emiro Navarro reaccionó llorando a su confirmación en MasterChef Celebrity Colombia 2026 Emiro Navarro

Así reaccionó Emiro Navarro tras ser confirmado en MasterChef Celebrity Colombia 2026: "lo logramos"

Hailey Bieber y la tendencia del Bio‑Sync: entrenar según el reloj biológico Salud y Belleza

Hailey Bieber y el secreto del ‘Bio-Sync’: ¿Por qué entrenar según tu reloj biológico es la clave?

Fan dejó sin palabras a Yeison Jiménez en plena tarima Yeison Jiménez

Yeison Jiménez fue engañado por una fan: así quedó captada su reacción