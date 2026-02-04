Jessi Uribe publicó un video de Emilia y llamó la atención por lo mucho que ha crecido

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió a sus cientos de seguidores con un nuevo video de su pequeña hija Emilia, producto de su relación con la artista Paola Jara. Además derretir de amor a sus seguidores, volvió a generar desconcierto por un detalle.

¿Cómo luce Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

A través de un emotivo video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe mostró una vez más a su pequeña hija Emilia, quien está cerca de cumplir tres meses de vida.

Jessi Uribe emociona al mostrar un tierno detalle de su hija Emilia. (Foto: Buen día, Colombia)

En el audiovisual, que generó gran ternura entre los internautas, se pudo observar cuánto ha crecido la bebé, ya que el cantante enfocó sus piernitas mientras las consentía con mucho cuidado.

“Amada mía”, escribió el artista junto al video, que actualmente acumula cerca de treinta mil ‘me gusta’ y un sinnúmero de comentarios en los que elogian a la pequeña.

Mensajes como: “Qué ternurita de bebé, Dios la bendiga siempre”, “Qué chiquis tan perfecta, por Dios”, “Emi nació llena de amor y de la bendición de Dios, amada por sus padres”, y “Papá feliz, team Emilia. Dios con ustedes”, fueron algunos de los comentarios que destacaron.

Sin embargo, también hubo quienes se enfocaron nuevamente en el motivo por el cual la pareja de cantantes mantiene oculto el rostro de la bebé.

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara no han mostrado el rostro de su hija, Emilia?

Desde antes del nacimiento de Emilia, Jessi Uribe y Paola Jara habían manifestado que lo más probable era mantener la identidad de la menor en completo anonimato, decisión que han sostenido hasta ahora por razones personales.

Jessi Uribe comparte nueva foto de Emilia y enternece a sus seguidores. (Foto: Canal RCN -Freepik)

Sin embargo, la cantante dejó abierta la posibilidad de presentar a su hija en cualquier momento, por lo que sus seguidores deberán estar atentos a que este emotivo momento finalmente ocurra.

Por ahora, Jessi Uribe y Paola Jara continúan disfrutando de su paternidad mientras cumplen con su gira por Europa.