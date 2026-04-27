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Esta habría sido la razón por la que, supuestamente, Ryan Castro evitó cercanía con Lina Tejeiro

Ryan Castro y Lina Tejeiro vuelven a estar en el centro de la conversación digital tras nuevas teorías en redes sobre su vínculo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Ryan Castro y Lina Tejeiro: Esta habría sido la razón por la que no hubo cercanía
En redes hablan de Ryan Castro y Lina Tejeiro / (Foto del Canal RCN y AFP)

Ryan Castro volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital luego de que los internautas generaran nuevas interpretaciones sobre la razón por la cual no habría establecido ningún tipo de cercanía con Lina Tejeiro.

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¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre Ryan Castro?

Lina Tejeiro volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de mencionar a Ryan Castro durante una charla, donde lo señaló como una figura que le genera interés dentro del panorama musical colombiano.

La actriz comentó que ha notado cambios en la imagen pública del cantante y que esto le ha llamado la atención en diferentes momentos, especialmente por la evolución que ha tenido su presencia en escenarios y redes sociales.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre Ryan Castro?
Lina Tejeiro reveló lo que piensa de Ryan Castro / (Foto del Canal RCN y AFP)

Ryan Castro, por su parte, conoció estas afirmaciones a través de redes sociales y de entrevistas en las que fue consultado posteriormente. El cantante respondió de forma general, señalando que, aunque había visto lo que se dijo sobre él, no le prestó atención.

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¿Cuál es la razón por la que supuestamente Ryan Castro no le dijo nada a Lina Tejeiro?

En distintas entrevistas, Ryan Castro ha señalado que prefiere manejar con discreción los temas que se viralizan en redes, especialmente cuando estos incluyen interpretaciones sobre su vida personal o profesional.

También ha indicado que suele ser cuidadoso con sus declaraciones públicas para evitar que sus respuestas sean malinterpretadas o entendidas de otra manera por parte de los fans.

¿Cuál es la razón por la que supuestamente Ryan Castro no le dijo nada a Lina Tejeiro?
Ryan Castro revela detalles de su privacidad / (Foto de AFP)

Sin embargo, en redes sociales, algunos internautas aseguran que esa no habría sido la verdadera razón. A través de comentarios, afirman que esta distancia se habría dado por su cercanía y respeto a Andy Rivera, quien en el pasado sostuvo una relación sentimental con Lina Tejeiro.

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¿Cuál es la relación de Ryan Castro y Andy Rivera?

Ryan Castro y Andy Rivera han coincidido en diferentes escenarios dentro del género urbano colombiano, lo que ha fortalecido su relación profesional y su cercanía dentro de la industria musical.

Uno de los momentos que más ha llamado la atención ocurrió durante un concierto en en Medellín este 25 de abril, donde Andy Rivera fue invitado especial en la presentación de Ryan Castro. Este encuentro fue comentado por el público como una muestra del cercanía entre ambos artistas.

Además, han compartido escenario en colaboraciones musicales, lo que ha contribuido a consolidar su relación dentro del circuito musical.

En este contexto, los internautas han relacionado estos vínculos con la forma en la que Ryan Castro ha abordado las menciones sobre Lina Tejeiro, lo que ha generado distintas interpretaciones en redes sociales.

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