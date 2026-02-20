Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano quedó en shock al descubrir que muchos hombres no dan mensualidad a sus novias

Karen Sevillano se mostró desconcertada al descubrir que los hombres no dan mensualidad a sus novias.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karen Sevillano se sorprendió al descubrir que hombres no dan mensualidad a sus parejas
Karen Sevillano se sorprendió al descubrir que hombres no dan mensualidad a sus parejas. (Foto Canal RCN).

Karen Sevillano, presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, generó debate en redes sociales tras descubrir que no todos los hombres estaban de acuerdo con dar una mensualidad a sus parejas sentimentales.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano al enterarse de que no todos los hombres dan una mensualidad a sus novias?

Karen Sevillano aprovechó un momento libre durante la transmisión del After de La casa de los famosos Colombia para preguntarles a los hombres que estaban detrás del set qué opinaban sobre la idea de dar una mensualidad a sus parejas sentimentales.

Karen Sevillano no lo podía creer: muchos hombres no dan mensualidad a sus novias
Karen Sevillano no lo podía creer: muchos hombres no dan mensualidad a sus novias. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, pese a lo que pensaba frente a este aporte económico, la presentadora no obtuvo una respuesta favorable, ya que todos manifestaron estar en desacuerdo con la propuesta. Ante este panorama, quedó en shock.

Artículos relacionados

"¿Cómo así que no? ¿Ustedes no sienten que los hombres deberían dar una mensualidad a sus novias? ¿Ustedes no dan mensualidad? Uy, no", comentó sorprendida.

Asimismo, manifestó que los valores se estaban perdiendo en la actualidad, pues, según su percepción, los hombres proveedores estaban desapareciendo.

"Todos los valores se están perdiendo, no hay hombres proveedores. Quieren gastar toda su plata para ellos", aseguró aún sorprendida.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karen Sevilla ante su postura de hombre proveedor?

Como era de esperar, la reacción de Karen Sevillano generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde algunos apoyaron su postura y otros cuestionaron su visión sobre las relaciones y el papel económico dentro de la pareja.

Artículos relacionados

Comentarios como: "Totalmente de acuerdo con Karen", "Todos princesos", " que sabiduría la tuya karencita mamita, apoyo total", "Estoy completamente de acuerdo…. Ser mujer es muy costoso", "está haciendo ese estudio en el grupo poblacional equivocado", fueron algunos de los que destacaron.

Incluso, la pregunta de Karen Sevillano dejó dudas entre sus seguidores sobre si eso significaba que Neider, su pareja sentimental, si le daba una mensualidad a ella para sus gastos personales.

Karen Sevillano reaccionó impactada al conocer que no todos dan mensualidad a sus novias
Karen Sevillano reaccionó impactada al conocer que no todos dan mensualidad a sus novias. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así celebró sus 15 años hija de Fredy Guarín y Andreina Fiallo Fredy Guarín

Así fue la celebración de los 15 años de la hija de Fredy Guarín y Andreina Fiallo

La hija de Fredy Guarín y Andreina Fiallo celebró sus 15 años con una emotiva fiesta que sus padres compartieron en redes sociales.

Reconocida periodista se convirtió en madre por primera vez con una futbolista: así lo anunciaron Talento internacional

Reconocida periodista se convirtió en madre por primera vez con una futbolista: así lo anunciaron

Famosa periodista se convirtió en madre con una mujer quien es reconocida futbolista e internautas dividen opiniones en redes.

La Segura rompe en llanto al hablar de su historia junto a Ignacio Baladán La Segura

La Segura rompe en llanto al hablar de su historia junto a Ignacio Baladán: "Me ayudó a aceptarme”

La Segura no pudo contener las lágrimas al recordar cómo Ignacio Baladán, su pareja, ha hecho cambios en su vida.

Lo más superlike

Famoso cantante causa preocupación por su complicado estado de salud: ¿qué se sabe al respecto? Talento internacional

Famoso cantante causa preocupación por su complicado estado de salud: ¿qué se sabe al respecto?

En las últimas horas, el nombre de Willie Colón ha sido tendencia al causar preocupación por su complicado estado de salud.

Maiker Smith reaccionó a su eliminación y dejó clara su postura tras salir de La casa de los famosos. La casa de los famosos

Maiker reveló sentirse satisfecho pro su participación en La casa de los famosos Colombia 2026

Joven therian fue mordida por un perro: video es viral Viral

EN VIDEO: Joven therian fue mordida por un perro tras intentar ladrar con él

Hijo de Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón Talento internacional

Hijo de reconocido cantante fue mordido por tiburón en playas turísticas: este es su estado de salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología