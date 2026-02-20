Karen Sevillano quedó en shock al descubrir que muchos hombres no dan mensualidad a sus novias

Karen Sevillano, presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, generó debate en redes sociales tras descubrir que no todos los hombres estaban de acuerdo con dar una mensualidad a sus parejas sentimentales.

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano al enterarse de que no todos los hombres dan una mensualidad a sus novias?

Karen Sevillano aprovechó un momento libre durante la transmisión del After de La casa de los famosos Colombia para preguntarles a los hombres que estaban detrás del set qué opinaban sobre la idea de dar una mensualidad a sus parejas sentimentales.

Karen Sevillano no lo podía creer: muchos hombres no dan mensualidad a sus novias. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, pese a lo que pensaba frente a este aporte económico, la presentadora no obtuvo una respuesta favorable, ya que todos manifestaron estar en desacuerdo con la propuesta. Ante este panorama, quedó en shock.

"¿Cómo así que no? ¿Ustedes no sienten que los hombres deberían dar una mensualidad a sus novias? ¿Ustedes no dan mensualidad? Uy, no", comentó sorprendida.

Asimismo, manifestó que los valores se estaban perdiendo en la actualidad, pues, según su percepción, los hombres proveedores estaban desapareciendo.

"Todos los valores se están perdiendo, no hay hombres proveedores. Quieren gastar toda su plata para ellos", aseguró aún sorprendida.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karen Sevilla ante su postura de hombre proveedor?

Como era de esperar, la reacción de Karen Sevillano generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde algunos apoyaron su postura y otros cuestionaron su visión sobre las relaciones y el papel económico dentro de la pareja.

Comentarios como: "Totalmente de acuerdo con Karen", "Todos princesos", " que sabiduría la tuya karencita mamita, apoyo total", "Estoy completamente de acuerdo…. Ser mujer es muy costoso", "está haciendo ese estudio en el grupo poblacional equivocado", fueron algunos de los que destacaron.

Incluso, la pregunta de Karen Sevillano dejó dudas entre sus seguidores sobre si eso significaba que Neider, su pareja sentimental, si le daba una mensualidad a ella para sus gastos personales.