Luis Ángel ‘El flaco’ rindió homenaje a Yeison Jiménez en México: “decidí traérmelo de Colombia”

Luis Ángel ‘El flaco’ conmovió en redes al compartir emotivo homenaje a Yeison Jiménez tras su muerte.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El homenaje de Luis Ángel ‘El Flaco’ a Yeison Jiménez
El homenaje de Luis Ángel ‘El Flaco’ a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

El cantante mexicano Luis Ángel ‘El Flaco’ decidió llevar consigo desde Colombia un objeto muy especial, que representa uno de los momentos más valiosos que vivió junto a Yeison Jiménez y que hoy conserva como un recuerdo significativo tras la muerte del artista.

¿Cuál fue el objeto que Luis Ángel ‘El Flaco’ se llevó desde Colombia a México para recordar a Yeison Jiménez?

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a miles de seguidores, Luis Ángel ‘El Flaco’ rindió un emotivo homenaje a Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo junto a otras cinco personas.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

El cantante mexicano, quien ya se encuentra en su natal México, mostró el espacio especial que tiene en su casa destinado a objetos importantes. Entre ellos, ahora destaca una botella de licor que llevó directamente desde Manzanares, Caldas, lugar de nacimiento de Yeison Jiménez.

Según explicó, esta bebida fue una de las primeras que compartió con el artista colombiano cuando llegó al país para grabar el video musical de la canción “Hasta el último momento”.

“Con este aguardiente me puse la primer peda en Colombia cuando fuimos a hacer el video con mi compa Yeison. Nos divertimos mucho, la pasamos muy bien, entonces decidí traérmelo de allá para recordarlo. Aquí en mi casa, su casa, tengo muchas cositas en la sala y aquí lo voy a poner; mi compa Yeison aquí se va a quedar”, expresó.

¿Luis Ángel ‘El Flaco’ estuvo presente en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

Vale la pena destacar que la participación de Luis Ángel ‘El Flaco’ en el homenaje realizado en el Movistar Arena de Bogotá fue uno de los momentos más emotivos del evento, pues el artista no pudo evitar llorar al inicio de su interpretación de ‘Mi último deseo’, lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Junto a otros cantantes del género popular, ‘El Flaco’ interpretó varios temas musicales para despedir al artista colombiano, en medio de un canto a una sola voz con miles de fanáticos que se reunieron en el lugar para darle el último adiós.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
