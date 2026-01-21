Johanna Faldul aclaró algunas diferencias con Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia: así fue

Desde que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras las estrategias que ha tenido cada una de las celebridades.

Por su parte, Johanna Fadul se ha convertido en una de las participantes más comentadas por parte de los navegantes, quienes han evaluado con detalle todas sus estrategias de juego.

Recientemente, Johanna Fadul aclaró algunas diferencias con Valentino Lázaro y Yuli Ruíz, con quienes presentó algunas “rivalidades” a causa de ciertos comentarios que no aclararon en la competencia.

¿Qué le dijo Johanna Fadul a Yuli Ruíz durante la cena que tuvieron en las últimas horas?

Durante esta semana, Johanna Fadul se convirtió en la nueva participante en ser elegida líder de la semana en La casa de los famosos Colombia. Desde entonces, ha tenido la oportunidad de utilizar sus múltiples estrategias en la competencia.

¿Cómo reaccionó Yuli Ruíz tras la elección de Johanna Fadul? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Johanna aprovechó la oportunidad para tener una conversación cara a cara con Yuli Ruíz tras las diferencias que han presentado en la competencia, en especial al expresarle todas sus verdades en una cena que tuvieron, pues le expresó lo siguiente:

“Yo pensé que fueras a invitar a otra persona, menos a mí. Me tomaste por sorpresa. Esto se debe a que tenemos una conversación pendiente”, agregó Yuli.

¿Qué le respondió Johanna Fadul a Yuli Ruíz durante su conversación en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Johanna se ha destacado por ser una de las participantes más estratégicas dentro de la competencia, en especial, al aclarar algunas diferencias que tuvo con Yuli Ruíz:

Esto le dijo Johanna Fadul a Yuli Ruíz. | Foto: Canal RCN

“Me sentía como con no la obligación, ni compromiso, pero decía que le debo algo porque sé que te hablé fuerte en la gala. En ese punto es difícil, aunque, a medida que avanzan los días, analizas con más detalles las cosas”.

Así que Yuli Ruíz le confesó a Johanna que no se tomó nada personal durante la reciente gala que pasó en días anteriores, pues reveló que cada participante tiene sus respectivas estrategias de juego, ¿qué ocurrirá?