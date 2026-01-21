Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz foto de Yeison Jiménez en su infancia publicada por su hermano con desgarrador mensaje

Sale a la luz foto de Yeison Jiménez de cómo lucía en su infancia con desgarrador mensaje compartido por Alejandro, su hermano.

Sale a la luz foto de Yeison Jiménez de su infancia publicada por su hermano con desgarrador mensaje
¿Qué foto compartió el hermano de Yeison Jiménez de su pasado? | Fotos: Canal RCN y Freepik.

El pasado 10 de enero se confirmó la muerte de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes del género popular colombiano, quien tuvo un inesperado accidente en la avioneta en la que se dirigía en Paipa, Boyacá.

Con base en esta desafortunada noticia, varios allegados, internautas y reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento le han hecho un especial homenaje a Yeison Jiménez, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, uno de los hermanos de Yeison Jiménez compartió en las últimas horas una emotiva fotografía en la que recordó a su hermano con desgarrador mensaje compartido en sus redes sociales.

¿Qué fotografía compartió el hermano de Yeison Jiménez al recordarlo con desgarrador mensaje?

Desde que se confirmó la desafortunada noticia acerca del fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los hermanos del cantante compartió una fotografía en sus redes sociales de cómo lucía en su adolescencia.

Sale a la luz foto de Yeison Jiménez de su infancia publicada por su hermano con desgarrador mensaje
Eso dijo Alejandro Jiménez al recordar a Yeison Jiménez. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Alejandro Jiménez compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 161 mil seguidores, un recuerdo que vivió en el pasado junto a Yeison, expresando las siguientes palabras:

“Eres y serás mi gran amigo, mi gran hermano. Te amo hermanito. Aún guardo esperanzas que es un p#t0 sueño”, agregó Alejandro en la descripción de la publicación.

En la fotografía, Alejandro recordó a Yeison con una fotografía en la que utilizó el uniforme de la institución educativa en la que llevó a cabo sus estudios.

¿Qué homenajes le han hecho a Yeison Jiménez?

Cabe destacar que Yeison Jiménez se destacó durante sus 34 años en dejar un importante legado en el campo de la música, pues adquirió un importante reconocimiento en varias canciones como: ‘MLP’, ‘Aventurero’, ‘Hasta la madre’, ‘Un perro enamorado’ y ‘Sublime mujer’.

Por su parte, el pasado 14 de enero se llevó a cabo en el Movistar Arena un especial homenaje a Yeison Jiménez, en donde asistieron reconocidas celebridades del entretenimiento como: Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno y Luis Alfonso.

Sale a la luz foto de Yeison Jiménez de su infancia publicada por su hermano con desgarrador mensaje
Estos han sido los homenajes realizados a Yeison Jiménez. | Foto: Canal RCN

Así también, los familiares de Yeison le realizaron un tributo en su tierra natal Manzanares, Caldas, donde lo recordaron con carios, agradeciendo por los importantes logros que obtuvo durante su amplia trayectoria musical.

