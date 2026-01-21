¿Por qué se dijo que Tekashi había fallecido?: así apareció vivo el rapero
Durante horas se especuló que el rapero Tekashi había fallecido en prisión, pero él mismo desmintió la noticia con su aparición.
Desde la noche del martes 20 de enero, las redes sociales estallaron con tanta información que se ha difundido sobre el rapero Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine, pues se había rumorado que habría perdido la vida en prisión.
Según lo que se decían en redes sociales, no está comprobado y tampoco confirmando por fuentes oficiales o familiares del estadounidense, sin embargo, usuarios de internet y medios de comunicación han replicado la noticia sin ser verificada.
¿Por qué se dice que Tekashi perdió la vida?
De acuerdo con las especulaciones y rumores de redes sociales y diferentes portales de noticias, el rapero Tekashi habría estado en medio de un hecho impetuoso en prisión, en donde perdió la vida.
Según las especulaciones, Daniel Hernández habría sido víctima de una herida que le habría generado su supuesta muerte.
Sin embargo, horas más tarde de formarse os rumores y preguntarse qué había pasado con Tekashi, el rapero apareció en su cuenta oficial de Instagram.
¿Cómo desmintió Tekashi su muerte?
Luego de que los mismos medios lo habían dado por muerto, Tekashi apareció más vivo que nunca en un video en su cuenta oficial de Instagram.
En el clip, Daniel le hace pauta a un juego, al parecer de apuestas, y en su descripción del video dice que “estos tres meses” en prisión se pasarán rápido gracias a esa aplicación que tiene en su teléfono.
El rapero se veía muy sereno en el video y es que, de hecho, se sabe que estaba orgullo de estar en la misma prisión en la que está Nicolás Maduro, pues así lo hizo saber él cuando llegó al lugar.
¿Por qué Tekashi está en prisión?
El pasado 6 de enero, el controversial rapero de 29 años llegó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, con el fin de terminar su condena, ya que hizo caso omiso a su prisión domiciliaria.
De acuerdo con lo que dicen otros portales web, Daniel estaría pagando una condena por al parecer pertenecer a grupos ilegales y portar cosas y sustancias que no debería, además confirmó que había lastimado a un adulto.
Esta no sería la primera vez que Tekashi estaría en prisión, pues ya había pagado condenas por los mismos delitos ya mencionados.