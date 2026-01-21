Beba y Yuli Ruiz tuvieron un nuevo choque en La casa de los famosos: “¡Cállate!”

Este miércoles, se desarrolló en La casa de los famosos Colombia la primera dinámica de etiquetas de esta tercera temporada. Esta actividad suele sacar a relucir los mayores conflictos y diferencias entre los participantes, y esta vez no fue la excepción.

¿Qué pasó entre Yuli Ruiz y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Yuli Ruiz y La Beba protagonizaron el momento de más tensión, lo que dejó claro que lo ocurrido en el posicionamiento no fue casualidad y definitivamente estas celebridades no se soportan.

Todo empezó cuando llegó el turno de Sofía Jaramillo de poner una etiqueta y lo hizo contra Yuli Ruiz. Hubo un reclamo de parte de esta última y La Beba decidió intervenir.

Aunque Yuli le exigió que no se metiera, igual a Beba no le importó y aprovechó la ocasión para expresar varias cosas que no le gustan de la empresaria.

La Beba ha criticado abiertamente a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia.

Posteriormente, Yuli etiquetó a Beba como una persona “grosera” y, por supuesto, eso no dejó conforme a la deportista. Ahí se desató una acalorada discusión.



Beba afirmó que con ella su comportamiento siempre será distinto; sin embargo, Ruiz insistió en que su opinión debe ser respetada y es válida.

La modelo señaló a Yuli de tenerle envidia a Sofía Jaramillo e insistió que no tiene “nada en el cuerpo”. La discusión se volvió más tensionante con el paso de los minutos, aunque ninguno de sus compañeros quiso intervenir y prefirieron estar en silencio en medio de lo que se decían ambas.

El primer capítulo entre Yuli Ruiz y La Beba se vivió en el pasado posicionamiento, el primero de la temporada. La deportista lanzó duras frases contra la empresaria, pero ella no se quedó callada y el cara a cara dejó momentos de mucha tensión.

¿Por qué Johanna Fadul invitó a Yuli Ruiz a una cena en La casa de los famosos Colombia?

Yuli fue invitada por Johanna Fadul a compartir una cena en La casa de los famosos Colombia y lo hizo, según afirmó, con la intención de tener una conversación que estaba pendiente.

Fadul se le había posicionado a Yuli y, por ende, la actriz creía que era necesario hablar personalmente para aclarar distintas situaciones.

“Me sentía como con no la obligación, ni compromiso, pero decía que le debo algo porque sé que te hablé fuerte en la gala. En ese punto es difícil, aunque, a medida que avanzan los días, analizas con más detalles las cosas”, le dijo Fadul.

Johanna Fadul sorprendió con una invitación a cenar que le hizo a Yuli Ruiz. (Foto: Canal RCN)

Yuli, por su parte, se mostró sorprendida por la invitación de Johanna, y de paso le aclaró que no se toma nada personal y trata de tener fortaleza para afrontar las críticas que ha recibido.

Ruiz ya se enfrentó a su primera noche de eliminación y se sintió en riesgo de salir, aunque se terminó salvando tras obtener la tercera mejor votación, solo superada por Nicolás Arrieta y Lorena Altamirano.