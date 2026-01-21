Victoria Ruffo revela que fue una "madre barco" con su hijo José Eduardo Derbez: ¿qué significa esto?

La reconocida actriz mexicana Victoria Ruffo concedió una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda para revelar detalles de su vida personal y dar a conocer que fue una "madre barco" con su hijo José Eduardo, fruto de su relación con el también actor Eugenio Derbez.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre su relación con su hijo José Eduardo Derbez?

La protagonista de 'La Fiera', Victoria Ruffo, reveló en esta entrevista, que cuenta con más de ocho mil reproducciones en YouTube, que su relación con su hijo José Eduardo siempre fue muy cercana y se basó en la crianza que ella recibió de su propia madre, quien siempre era alcahueta con sus caprichos.

Victoria Ruffo expresó que fue una "madre barco" con sus hijos. (Foto: Freepik)

Según relata, siempre que su hijo le decía que iba a estudiar, ella lo convencía de quedarse a dormir a su lado, dándole tranquilidad y asegurándole que llamarían a la escuela para justificar su ausencia.

De acuerdo a la actriz, estas acciones reflejaban que era una "madre barco”, un término cuyo verdadero significado pocos conocían.

¿Qué es ser una madre o padre barco?

El término "madre o padre barco" no es una expresión formal del diccionario, sino una frase coloquial que se usa en algunos países de habla hispana para describir a un padre o madre que es relajado, permisivo y no muy estricto en la crianza de sus hijos.

En este contexto, "barco" se usa como jerga para referirse a alguien con un carácter fácil de llevar, indulgente y flexible frente a las reglas, preferencia por el cariño y la cercanía antes que por la disciplina rígida.

¿Cómo reaccionaron en redes a la confesión de Victoria Ruffo de ser una "madre barco"?

Aunque la confesión de la actriz mexicana de 63 años generó pocas reacciones, algunos usuarios expresaron su descontento, señalando que, aunque ser una "madre barco" no estaba mal de vez en cuando, era importante siempre inculcar a los hijos disciplina sin dejar de apoyarlos.