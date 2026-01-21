Eidevin López enfrentó a Renzo Meneses por algunas actitudes en La casa de los famosos Colombia

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, cada una de las celebridades que está dentro de la competencia ha generado una ola de reacciones por parte de los televidentes acerca de las estrategias que han llevado a cabo, en donde también se han presentado algunas diferencias entre ellos.

Con base en esto, Renzo Meneses y Eidevin López han sido tendencia en las redes sociales al presentar unas diferencias en las últimas horas.

¿Por qué Renzo Meneses e Eidevin López presentaron diferencias en La casa de los famosos Colombia?

En los últimos días, varias celebridades han generado una ola de comentarios en las plataformas digitales tras los acontecimientos que se han presentado dentro de la casa más famosa del país.

¿Cómo ha sido el vínculo de Renzo y Eidevin? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Renzo Meneses y Eidevin López presentaron una reciente diferencia durante una conversación que tuvieron por algunas de las actitudes que han tenido en la casa más famosa del país tras la cercanía que han tenido con Juanda Caribe:

“Hey, ten los pantal#n3s puestos, tú no dijiste eso. Te pregunté. Acepta las cosas como un hombre; a mí él me dijo que tú le Lamb#n3abas.”, le dijo Eidevin a Renzo.

¿Qué le respondió Renzo Meneses a Eidevin tras diferencias en La casa de los famosos Colombia?

Durante la reciente conversación que tuvieron ambos participantes, Eidevin se enojó con Renzo Meneses acerca de algunos comportamientos que ha tenido con Juanda Caribe, en especial, por la cercanía que han tenido con él.

¿Qué ocurre entre Eidevin López y Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Renzo aprovechó la oportunidad para decirle a Eidevin que se equivocó en sus palabras, pues no considera su postura al respecto:

“Estoy puesto en mi decisión, pero no es cierto lo que dices. Estás demostrando todo lo contrario. Es una bobada, ponte a crear contenido. Deja de llorar tanto, la plena”, le respondió Renzo.

Desde luego, Juanda Caribe no compartió ningún comentario al respecto, pues mantuvo el silencio tras las diferencias presentadas por parte de sus dos compañeros, ¿qué ocurrirá en los próximos días?