Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Eidevin López enfrentó a Renzo Meneses por algunas actitudes en La casa de los famosos Colombia

Eidevin López enfrentó a Renzo Meneses tras algunas diferencias que han presentado en La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Eidevin López enfrentó a Renzo Meneses por algunas actitudes en La casa de los famosos Colombia
¿Por qué Renzo Meneses y Eidevin López presentaron diferencias? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, cada una de las celebridades que está dentro de la competencia ha generado una ola de reacciones por parte de los televidentes acerca de las estrategias que han llevado a cabo, en donde también se han presentado algunas diferencias entre ellos.

Con base en esto, Renzo Meneses y Eidevin López han sido tendencia en las redes sociales al presentar unas diferencias en las últimas horas.

Artículos relacionados

¿Por qué Renzo Meneses e Eidevin López presentaron diferencias en La casa de los famosos Colombia?

En los últimos días, varias celebridades han generado una ola de comentarios en las plataformas digitales tras los acontecimientos que se han presentado dentro de la casa más famosa del país.

Eidevin López enfrentó a Renzo Meneses por algunas actitudes en La casa de los famosos Colombia
¿Cómo ha sido el vínculo de Renzo y Eidevin? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Renzo Meneses y Eidevin López presentaron una reciente diferencia durante una conversación que tuvieron por algunas de las actitudes que han tenido en la casa más famosa del país tras la cercanía que han tenido con Juanda Caribe:

“Hey, ten los pantal#n3s puestos, tú no dijiste eso. Te pregunté. Acepta las cosas como un hombre; a mí él me dijo que tú le Lamb#n3abas.”, le dijo Eidevin a Renzo.

¿Qué le respondió Renzo Meneses a Eidevin tras diferencias en La casa de los famosos Colombia?

Durante la reciente conversación que tuvieron ambos participantes, Eidevin se enojó con Renzo Meneses acerca de algunos comportamientos que ha tenido con Juanda Caribe, en especial, por la cercanía que han tenido con él.

Eidevin López enfrentó a Renzo Meneses por algunas actitudes en La casa de los famosos Colombia
¿Qué ocurre entre Eidevin López y Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Renzo aprovechó la oportunidad para decirle a Eidevin que se equivocó en sus palabras, pues no considera su postura al respecto:

“Estoy puesto en mi decisión, pero no es cierto lo que dices. Estás demostrando todo lo contrario. Es una bobada, ponte a crear contenido. Deja de llorar tanto, la plena”, le respondió Renzo.

Desde luego, Juanda Caribe no compartió ningún comentario al respecto, pues mantuvo el silencio tras las diferencias presentadas por parte de sus dos compañeros, ¿qué ocurrirá en los próximos días?

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yuli Ruiz y Beba protagonizaron una nueva discusión en La casa de los famosos. La casa de los famosos

Beba y Yuli Ruiz tuvieron un nuevo choque en La casa de los famosos: “¡Cállate!”

Tras el posicionamiento del pasado domingo, La Beba y Yuli Ruiz volvieron a cruzar señalamientos en la dinámica de etiquetas.

Mariana Zapata

¿Irreconocible? Así lucía Mariana Zapata cuando tenía una relación con reconocido futbolista

Mariana Zapata se vuelve viral por un video del pasado que muestra cómo lucía antes de la fama y cuando salía con un reconocido futbolista.

Alejandro Estrada muestra especial atención con Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Crece la cercanía entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026

En La casa de los famosos Colombia 2026 están aumentando las interacciones muy personales entre algunos participantes.

Lo más superlike

Paola Jara mostró tierna foto de su hija Emilia. Paola Jara

Paola Jara dejó ver detalles del aspecto de su hija Emilia con tierna foto en redes

Paola Jara compartió una tierna fotografía de su hija Emilia mientras dormía junto a Jessi Uribe.

Carín León es diagnosticado con dengue Talento internacional

Carín León confirma delicado problema de salud y toma drástica decisión con su gira: esto se sabe

Victoria Ruffo reveló que fue una madre barco con sus hijos Talento internacional

Victoria Ruffo revela que fue una "madre barco" con su hijo José Eduardo Derbez: ¿qué significa esto?

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo