Crece la cercanía entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026

Tras una semana y media de haber iniciado La casa de los famosos Colombia 2026, el programa que revolucionó la televisión y la rede sociales debido a la vida en vivo, ha dado mucho de qué hablar, pues en tan pocos días, se han presenciado rivalidades, discusiones y más.

El lunes 12 de enero, 24 participantes ingresaron a esta tercera temporada para convivir 24/7 bajo el mismo techo, siendo grabados con más de 40 cámaras, quienes al final del día, se vuelven en sus cómplices durante las próximas semanas.

Así como ya se han registrado momentos de mucha incomodidad, también hay momentos algo romántico, o, mejor dicho, situaciones en donde puede empezar a nacer algo más que una mistad entre los participantes.

¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 que han mostrado cercanía?

En las últimas horas, a través de las redes sociales de La casa de los famosos Colombia 2026, se publicó un video en el que deja en evidencia la cercanía entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz.

Alejandro Estrada muestra especial atención con Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026 (Foto: Canal RCN)

En el clip, se ve que eran horas de la noche del pasado martes 20 de enero, el actor estuvo muy amable con su compañera, pues mostró preocupación y hasta se ofreció en alcanzarle un té.

Cuando llegó nuevamente a la habitación con el té, Alejandro se sentó al lado de Yuli y apostaron que el teléfono sonaría en la madrugada, pero esa apuesta se vio algo interesada, ya que el actor no perdió la oportunidad de acercarse más a su nueva amiga.

Cuando Alejo le propuso a Ruiz que “apostaran”, echa se echó a reír, pues sabe que esa propuesta no es para nada inocente.

¿Alejandro Estrada está interesado en Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia 2026?

Alejandro Estrada sostuvo una conversación con Lorena Altamirano, en donde reveló si estaba interesado en Yuli Ruiz y él dijo estar confundido, porque también estaba dejando “algo en remojo” por otro lado.

El gesto de Alejandro Estrada con Yuli Ruiz que desató rumores en La casa de los famosos Colombia 2026 (Foto: Canal RCN)

De hecho, también se le vio muy cercano a Sara Uribe en La casa de los famoso Colombia 2026 y según, no solo las teorías de los televidentes, sino de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, es que Alejandro Estrada estaría entre la presentadora y Yuli Ruiz.

Sin embargo, él ha mostrado mucho más interés en Yuli, por eso tanta cercanía recientemente, por ahora, quedan muchos días para que algo se dé entre estos participantes, en dado caso que así deba ser.