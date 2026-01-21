Paola Jara dejó ver detalles del aspecto de su hija Emilia con tierna foto en redes

Paola Jara compartió una nueva y tierna postal de su hija Emilia, quien ya cumplió tres meses de nacida. La imagen muestra a la pequeña junto a su padre, el cantante Jessi Uribe.

¿Cuál fue la nueva fotografía de su hija Emilia que compartió Paola Jara?

“Los amores de mi vida”, escribió Paola en una publicación que hizo visible en la sección de historias de su cuenta de Instagram, donde está cerca de alcanzar los 7 millones de seguidores.

La instantánea, además, deja ver nuevos detalles del aspecto de la pequeña, cuyo rostro aún no se conoce, pues la pareja ha preferido mantenerlo en reserva.

La imagen en mención muestra a Jessi recostado sobre su cama y encima de su pecho está Emilia, quien está dormida. A la menor ya se le aprecia abundante cabello.



A finales del 2025 se confirmó la noticia del nacimiento de Emilia, la primera hija de Jessi Uribe y Paola Jara. Es el primer hijo de la cantante de música popular y el quinto del intérprete santandereano.

Paola y Jessi están casados desde mayo del 2022. Ese día se consolidó una historia de amor que había nacido años atrás en medio de la polémica, pues Jara fue señalada de haberse involucrado en el matrimonio que Jessi tenía con Sandra Barrios.

La pareja de cantantes ha sabido sortear polémicas y acusaciones, y hoy consolida un gran amor, tanto, que su relación se ha convertido en una de las más sólidas de la farándula colombiana.

Jessi Uribe y Paola Jara se casaron en 2022 y luego le dieron la bienvenida a su hija Emilia. Foto: AFP - Frazer Harrison

Paola se encuentra actualmente alejada de los escenarios, pues quiere aprovechar al máximo estas primeras semanas con su pequeña. Jessi, mientras tanto, sigue adelante con sus compromisos laborales y emocionando con su música a sus fans.

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe, esposo de Paola Jara, ante la muerte de Yeison Jiménez?

Jessi Uribe fue uno de los primeros en reaccionar ante la muerte de Yeison Jiménez, el pasado 10 de enero, en Paipa, Boyacá. El bumangués compartió un desgarrador video en el que llora la partida del cantante caldense.

Posteriormente, Jessi asistió a un homenaje que le realizaron a Yeison en el Movistar Arena, pero, lo que parecía un evento para festejar el legado de Jiménez, terminó en polémica.

Giovanny Ayala encendió la polémica luego de tildar el homenaje como un carnaval. “Parecía una feria de Carnavales de Barranquilla, uno de mechoncito aquí, saltando, y saltando, buscando protagonismo. No había un sentimiento de vacío, de tristeza, solamente parecía un carnaval”, expresó el artista.

Jessi Uribe reaccionó a las críticas de Giovanny Ayala por el homenaje de Yeison Jiménez. Foto: AFP - Giorgio Viera

Las palabras de Ayala generaron revuelo entre los fanáticos de Yeison y demás referentes de la música popular. Jessi y Luis Alfonso le respondieron a Giovanny, pero trataron de no darle importancia. Aunque Ciro Quiñonez sí fue más allá y lanzó fuertes palabras contra el intérprete de ‘Anoche la escribí’.

Con guitarra en mano y su talento para la composición, ambos artistas se refirieron a los señalamientos de Giovanny, que cuestionaban los juegos “pasados de tono” durante el homenaje realizado en el Movistar Arena. Durante la grabación, Jessi interpretó una línea que hacía alusión a la situación, mientras Luis Alfonso respondió con rimas que generaron risas entre los presentes.