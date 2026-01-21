Famoso actor y galán de telenovelas sorprende con su apariencia a los 88 años
El actor mexicano, que supo brillar en distintas producciones, se volvió viral por su estado físico.
Un actor mexicano, con una destacada trayectoria en el mundo del cine y la televisión, se ha vuelto viral en redes sociales al hacer ejercicio como todo un atleta, pese a que ya tiene 88 años.
La grabación muestra al artista en medio de su rutina y demostrando que la edad no es impedimento para asistir al gimnasio.
¿Quién es el actor mexicano que sorprendió con su aspecto físico a los 88 años?
Se trata de Jorge Rivero, quien en la década de los 70 y 80 fue catalogado como uno de los hombres más guapos del mundo; en esa época, protagonizó un sinnúmero de producciones y siempre ha provocado suspiros entre el público femenino.
El video de Rivero se viralizó a partir de una publicación que hizo en redes sociales un creador de contenido, originario de Hong Kong, y allí, justamente, destaca que el hombre de la tercera edad hace ejercicio sin ningún tipo de problema.
Lo que no sabía el influenciador, conocido como Jonathan Cheung, es que ese hombre era Jorge Rivero, el galán de las telenovelas mexicanas.
Rivero hace rutinas de alta intensidad y fuerza, y rutinas que cualquier otra persona no se atrevería a hacer a esa edad.
¿Qué dijo Jorge Rivero sobre su secreto para mantenerse saludable a los 88 años?
Al ser consultado por los motivos para querer estar en forma, el mexicano respondió que “quiero mantener mi salud en marcha, no perder esto (la mente) que es lo principal”. Y agregó: “siempre mente sana, cuerpo sano”.
Más vale estar sano. Más vale estar bien de mente. Y eso es lo que pienso. Seguir adelante mientras pueda. Siempre con la mente y el cuerpo sanos
La publicación se viralizó en redes sociales, pues muchos internautas de inmediato reconocieron al hombre como Jorge Rivero, quien también llegó a ser uno de los más deseados del mundo.
“Ese hombre fue uno de los hombres más se*y* de México, super saludable y sin complicaciones un ejemplo desde joven ... Y Taaan guapo”, “no dijo su nombre, pero yo lo reconocí, Jorge Rivero, muchas felicidades”, “todo un ejemplo”, “Jorge Rivero, tipazo, cuerpazo”, “el guapo Jorge Rivero siempre fue un gran atleta”.
¿Quién es Jorge Rivero, actor mexicano que se hizo viral por hacer ejercicio a los 88 años?
Jorge Rivero aún permanece activo en la actuación y, como quedó en evidencia en este video, su estado físico es de los mejores entre estrellas de la época. En una entrevista de 2023, contó que no planeaba dejar los sets de grabación; de hecho, había rodado recientemente una cinta en Italia.
Rivero nació en junio de 1938 en Guadalajara, México. En la década del 70 se consagró como actor, pero también captó la atención de todos por su aspecto físico. Además de trabajar en su natal México, ha hecho parte de producciones de Hollywood.
Dentro de su filmografía, se encuentran trabajos en ‘Río Lobo’, ‘El tahúr’, ‘Bellas de noche’, ‘El pecado de Adán y Eva’, ‘La pulquería’, entre otras.
Hoy en día, Jorge Rivero vive en Los Ángeles, California, con su pareja y vive una vida tranquila, mientras sigue disfrutando del ejercicio.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike