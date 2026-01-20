Jessi Uribe sorprendió al revelar lo grandes que están sus mellizos

El cantante Jessi Uribe presumió a sus millones fanáticos lo grandes que están sus mellizos, fruto de su pasada relación con Sandra Barrios.

¿Cómo lucen los hijos de Jessi Uribe?

El bumangués compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, una fotografía en la que mostró a sus dos hijos Alan y Roy, mellizos que tuvo en su anterior matrimonio, donde tuvo otras dos hijas más Luna y Sara.

Debido a su relación con la cantante Paola Jara, miles de internautas solían llenarlo de críticas cada vez que enseñaban a sus hijos, por lo que, el artista decidió no mostrarlos tanto en sus redes sociales.

Sin embargo, recientemente sorprendió a sus admiradores, al enseñar una fotografía junto a los mellizos, enseñando lo mucho que han crecido y celebrando su cumpleaños.

"9 años de mis mellos hermosos", escribió en la descripción de la publicación.



Tras su revelación logró miles de corazones y comentarios donde llenaron de felicitaciones a los pequeños y destacaron lo grandes que están, pues debido a que hace un buen tiempo no los mostraba en sus redes sociales desconocían lo mucho que habían crecido.

Otros aprovecharon para pedirle que compartiera más contenido con sus hijos e hiciera caso omiso a los comentarios malintencionados de algunos.

Cabe destacar que, por dichos mensajes es que él junto a su esposa, la cantante Paola Jara, han decidido no mostrar el rostro de su hija Emilia.

¿Jessi Uribe tiene una hija con Paola Jara?

Recordemos que, los famosos le dieron la bienvenida a su hija Emilia el pasado mes de noviembre, de quien han compartido algunas imágenes sin dejar ver su cara, asegurando que prefieren mantenerla el mayor tiempo posible en total privacidad.

Los dos se han dejado ver muy felices y enamorados con su pequeña, detallando constantemente lo mucho que están disfrutando esta nueva etapa como familia.

Por ahora, los artistas no solo siguen al pendiente de su familia, sino que también siguen cautivando a sus fanáticos con su música y recordando la memoria de su amigo y colega Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.