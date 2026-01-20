Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jessi Uribe sorprendió al revelar lo grandes que están sus mellizos

El artista Jessi Uribe mostró nuevamente a sus hijos tras su cumpleaños y recibió varios elogios.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jessi uribe mostro a sus hijos
Jessi Uribe mostró a sus mellizos/AFP: Rodrigo Varela

El cantante Jessi Uribe presumió a sus millones fanáticos lo grandes que están sus mellizos, fruto de su pasada relación con Sandra Barrios.

Artículos relacionados

¿Cómo lucen los hijos de Jessi Uribe?

El bumangués compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, una fotografía en la que mostró a sus dos hijos Alan y Roy, mellizos que tuvo en su anterior matrimonio, donde tuvo otras dos hijas más Luna y Sara.

jessi uribe mostro de nuevo a sus hijos

Debido a su relación con la cantante Paola Jara, miles de internautas solían llenarlo de críticas cada vez que enseñaban a sus hijos, por lo que, el artista decidió no mostrarlos tanto en sus redes sociales.

Sin embargo, recientemente sorprendió a sus admiradores, al enseñar una fotografía junto a los mellizos, enseñando lo mucho que han crecido y celebrando su cumpleaños.

"9 años de mis mellos hermosos", escribió en la descripción de la publicación.


Tras su revelación logró miles de corazones y comentarios donde llenaron de felicitaciones a los pequeños y destacaron lo grandes que están, pues debido a que hace un buen tiempo no los mostraba en sus redes sociales desconocían lo mucho que habían crecido.

Otros aprovecharon para pedirle que compartiera más contenido con sus hijos e hiciera caso omiso a los comentarios malintencionados de algunos.

Cabe destacar que, por dichos mensajes es que él junto a su esposa, la cantante Paola Jara, han decidido no mostrar el rostro de su hija Emilia.

Artículos relacionados

¿Jessi Uribe tiene una hija con Paola Jara?

Recordemos que, los famosos le dieron la bienvenida a su hija Emilia el pasado mes de noviembre, de quien han compartido algunas imágenes sin dejar ver su cara, asegurando que prefieren mantenerla el mayor tiempo posible en total privacidad.

jessi uribe celebra el cumpleaños de sus hijos

Los dos se han dejado ver muy felices y enamorados con su pequeña, detallando constantemente lo mucho que están disfrutando esta nueva etapa como familia.

Artículos relacionados

Por ahora, los artistas no solo siguen al pendiente de su familia, sino que también siguen cautivando a sus fanáticos con su música y recordando la memoria de su amigo y colega Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Extraño fenómeno en homenaje a Yeison Jiménez se vuelve viral. Yeison Jiménez

Misteriosa luz apareció en el sitio del accidente de Yeison Jiménez y quedó en video

Un destello de luz sorprendió a los asistentes de una misa en el sitio del accidente de Yeison Jiménez y desató debate en redes sociales.

TMZ conforma que Karol G y Feid terminaron hace rato Karol G

Feid y Karol G vuelven a ser tendencia por posible indirecta en redes

Una publicación aparentemente sencilla de Feid en Instagram fue suficiente para que fanáticos la interpretaran como una indirecta a Karol G.

Paola Jara y yeison jimenez Paola Jara

Paola Jara respondió a críticas tras reacción a muerte de Yeison Jiménez

La artista Paola Jara dedicó un contundente mensaje a quienes la han juzgado por su homenaje a Yeison Jiménez.

Lo más superlike

yina calderon y yeison jimenez Yina Calderón

Así se despidió Yina Calderón del novio de hermana Juliana, quien murió con Yeison Jiménez

Yina Calderón estuvo presente en la misa en honor al novio de su hermana Juliana que falleció en la avioneta con el artista Yeison Jiménez.

Juanse Laverde llora al hablar de su vida personal tras cruce con Beba La casa de los famosos

Juanse Laverde rompe en llanto tras acusación de Beba: “Tengo derecho a amar a quien quiera”

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?