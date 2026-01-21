Ronaldinho hizo un túnel secreto para ir de fiesta sin ser descubierto
Tras fichar por el Flamengo, Ronaldinho compró una discoteca frente a su casa y quiso construir un túnel secreto para evitar a la prensa.
Ronaldinho deslumbró al mundo con jugadas imposibles y una sonrisa eterna, fuera de ella, su estilo de vida también dejó historias que hoy se recuerdan casi como leyendas urbanas.
Lo que parecía una coincidencia terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para una anécdota inolvidable, justo frente a su vivienda funcionaba una discoteca.
¿Por qué decidió Ronaldinho comprar una discoteca?
Fiel a su espíritu libre, Ronaldinho no tardó en tomar una decisión poco convencional: compró el establecimiento nocturno que estaba frente a su casa, la idea era sencilla y tentadora: no depender de desplazamientos largos y tener un lugar propio para disfrutar después de los entrenamientos y partidos.
Las constantes salidas nocturnas empezaron a generar incomodidad en el club, que veía cómo su máxima estrella aparecía con frecuencia en la prensa más por su vida social que por su rendimiento deportivo.
¿Cuál fue la idea más excéntrica de Ronaldinho para evitar a la prensa?
Lejos de dar marcha atrás, Ronaldinho pensó en una solución tan creativa como insólita, cansado de los fotógrafos, los rumores y las críticas, decidió solicitar permisos al ayuntamiento para construir un túnel que conectara directamente su casa con la discoteca.
Las autoridades municipales consideraron inviable el proyecto y negaron los permisos necesarios, cancelando así la construcción del túnel secreto. Para cualquier otra persona, esa negativa habría sido el final del plan.
¿Lograron las advertencias del club cambiar el comportamiento de Ronaldinho?
En el caso de Ronaldinho, la respuesta fue clara: no. A pesar de la negativa del ayuntamiento y de las constantes advertencias del Flamengo, el brasileño no abandonó su rutina nocturna.
Sin túnel y sin discreción, siguió cruzando la calle y disfrutando de la noche carioca, demostrando que su estilo de vida estaba tan definido como su forma de jugar al fútbol.
Esta historia terminó reforzando una imagen que lo acompañó durante toda su carrera, la de un genio indomable, capaz de hacer cosas extraordinarias dentro y fuera del campo.
Hoy, el relato de la discoteca, el túnel frustrado y las noches interminables es recordado como una de las anécdotas más increíbles de su paso por el Flamengo y una muestra de que, así como fue un rey con el balón, Ronaldinho Gaúcho también supo reinar en la noche.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike