David Beckham se pronunció tras el distanciamiento de su hijo, Brooklyn tras recientes declaraciones

Tras las recientes declaraciones del hijo mayor de David Beckham, el exfutbolista se pronunció al respecto en redes sociales.

David Beckham se pronunció tras el distanciamiento de su hijo, Brooklyn tras recientes declaraciones
¿QUé dijo David Beckham tras las declaraciones de su hijo mayor? | AFP: Henry Nicholls y Frazer Harrison

En los últimos días, el nombre de David y Victoria Beckham se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras las recientes declaraciones que compartió uno de sus hijos llamado Brooklyn, quien tomó un distanciamiento con ellos a causa de unos acontecimientos presentados en el pasado.

De este modo, varios internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de los complicados momentos que atravesó Brooklyn en el pasado con sus padres tras la “apariencia” que debían mantener al ser una figura pública.

¿Cuál es la razón por la que Brooklyn confesó que tendría un distanciamiento con sus padres?

Cabe destacar que Brooklyn es el hijo mayor de David y Victoria, quien ha adquirido gran popularidad mediante las redes sociales al ser un reconocido modelo y fotógrafo británico.

David Beckham se pronunció tras el distanciamiento de su hijo, Brooklyn tras recientes declaraciones
¿Por qué Brooklyn Beckahm rompió lazos con sus padres? | AFP: Megan Briggs

Así también, Brooklyn generó una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes generaron diversas especulaciones tras el aparente distanciamiento que tuvo con sus padres al no ser vistos en importantes eventos públicos.

Por esta razón, Brooklyn compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 16 millones de seguidores, las siguientes palabras, aclarando que tomó acciones en contra de sus padres tras complicados momentos que vivió en el pasado:

“He permanecido en silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, agregó Brooklyn.

¿Qué dijo David Bekcham tras las recientes declaraciones de Brooklyn?

Tras las recientes declaraciones que hizo Brooklyn sobre sus padres, David aprovechó la oportunidad para romper el silencio de lo que piensa al respecto, expresando lo siguiente:

“Los hijos cometen errores, es de esa manera en la que aprenden. Aunque uno trata de educarlos, en ocasiones también hay que dejar que cometan esos errores”, agregó David.

David Beckham se pronunció tras el distanciamiento de su hijo, Brooklyn tras recientes declaraciones
¿Qué dijo David Beckham tras las declaraciones de su hijo? | AFP: Giuseppe Cacae

Sin duda, las palabras que tuvo David han generado una ola de comentarios en las plataformas digitales tras el respectivo procedimiento que tomará Brooklyn al mantener un distanciamiento junto a sus padres.

