Luisa Fernanda W respondió por qué no se le ha visto en los homenajes a Yeison Jiménez

Luisa Fernando W reveló si ha estado junto a Pipe Bueno en las diferentes despedidas que le han hecho a Yeison Jiménez.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Luisa Fernanda W aclaró su participación en los homenajes a Yeison Jiménez
Luisa Fernanda W habló sobre su ausencia pública en los homenajes a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Desde el pasado 10 de enero, día en el que murió Yeison Jiménez, Colombia ha llorado la partida un ser humano que dejó en legado de perseverancia y resiliencia, pues eso fue el artista que, con tanto esfuerzo logró cumplir sus sueños.

Tras su fallecimiento, no solo su familia y amigos tratan de procesar esta nueva realidad sin él, sino también sus seguidores y hasta quienes no escuchaban su música, ya que el artista representaba el típico colombiano de a pie que luchó por salir adelante.

En estos 11 en los que Yeison Jiménez ya no está, él ha recibido todo tipo de homenajes de parte de sus seres amados, incluyendo a sus amigos, quienes prepararon un video en su honor.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre estar en los homenajes a Yeison Jiménez?

A través de sus redes sociales, específicamente en sus historias de Instagram, La creadora de contenido y empresaria, Luisa Fernanda W, reveló si ha estado junto a Pipe Bueno en los homenajes a Yeison Jiménez.

Luisa Fernanda W habló sobre su ausencia pública en los homenajes a Yeison Jiménez
Luisa Fernanda W se pronunció tras no aparecer en los homenajes a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Pues precisamente, como no se le ha visto en ninguna de las despedidas que le han realizado al cantante de música popular, Luisa recibió la pregunta del ¿por qué no ha acompañado a Pipe Bueno?

Como respuesta, la creadora de contenido dijo que sí ha estado en los diferentes homenajes junto a Pipe Bueno, en donde ha despedido a su amigo de Yeison Jiménez, pero no ha publicado nada.

“Me encanta que no me hayan visto. Claro que lo he acompañado en todo, pero no me interesa publicarlo”, escribió.

¿Cuáles han sido los diferentes homenajes que el han hecho a Yeison Jiménez?

Tras su partida, Yeison Jiménez ha recibido todo el amor de miles de fanáticos, amigos y familiares, por lo que fue despedido en el Movistar Arena, junto a otros colegas, quienes le cantaron para darle el último adiós.

Luisa Fernanda W se pronunció tras no aparecer en los homenajes a Yeison Jiménez
Luisa Fernanda W aclaró su participación en los homenajes a Yeison Jiménez. (Freepik)

Así mismo, su familia lo despidió en una ceremonia privada y, además, han estado presentes en los homenajes que le han hecho en Manzanares, Caldas, lugar en donde él nació.

Por su parte, los amigos y colegas de Jiménez se reunieron para grabar un video en su honor, con el nombre de ‘El aventurero en el cielo’, con el fin de cumplir el último deseo del cantante, de reunirse todos los del género.

