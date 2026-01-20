Feid estrenó videoclip de "Cambiaré" tras confirmarse su ruptura con Karol G, ¿indirecta?

El cantante Feid estrenó en colaboración con el artista Luis Fonsi su canción titulada "Cálmate", la cual muchos fanáticos han señalado que podría tratarse como una indirecta para la artista Karol G.

¿Karol G y Feid terminaron su relación?

Recientemente el medio internacional TMZ reveló que, según fuentes cercanas, los artistas habría decidido terminar su relación luego de tres años de noviazgo.

Al parecer, dieron fin a su romance en buenos términos y todavía gozan de una gran amistad.

Dicha revelación, llegó luego de varios meses de rumores en los que se asegurara que los cantantes habrían terminado.

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos se ha referido al tema, dejando una esperanza abierta entre sus más fieles fanáticos que esperan que ambos sigan juntos.

¿Feid dedicó canción a Karol G tras su ruptura?

El artista estrenó este 20 de enero su canción "Cálmate" junto a Luis Fonsi, donde decidió innovar bajo el género de la salsa.

Tras su lanzamiento, varios seguidores del colombiano han detallado que consideran que la letra podría estar relacionada con su supuesta separación con Karol G.

"Nunca olvides el día en que te dije: mi amor cambiaré, hay unas cosas que me salen tan mal, pero te juro que las arreglaré, por si algún tú piensas en mí dime que estoy a tu merced, te bajo el firmamento si es que así vas a creer, dile que cambiaré, por un amor así yo cambiaré", es una de las partes que interpreta.

El video musical ya suma miles de reproducciones con pocos minutos de haberse revelado, además de tener miles de comentarios donde no paran de mencionar a la Bichota, quien ha estado alejada de las redes sociales y apariciones públicas.



Recordemos que, entre las últimas publicaciones de la artista, ella confesó que estuvo un mes viajando sola y sorprendió con un cambio de look que para muchos fue una gran señal de un nuevo comienzo.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que puedan seguir compartiendo los artistas a nivel profesional y personal.