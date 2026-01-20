Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Feid y Karol G vuelven a ser tendencia por posible indirecta en redes

Una publicación aparentemente sencilla de Feid en Instagram fue suficiente para que fanáticos la interpretaran como una indirecta a Karol G.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
TMZ conforma que Karol G y Feid terminaron hace rato
Karol G y Feid se separaron tras tres años de relación, según confirmó el medio TMZ. (Foto: AFP)

Eso fue justamente lo que ocurrió luego de que Feid publicara una historia en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una posible referencia directa a Karol G.

Aunque no hubo palabras explícitas ni menciones claras, el contenido visual fue suficiente para reavivar las versiones sobre una ruptura definitiva entre los dos artistas.

¿Karol G y Feid realmente tomaron caminos distintos?

Tras más de tres años de relación, marcada por apariciones públicas, colaboraciones indirectas y una conexión celebrada por millones, el supuesto final sorprendió incluso a los seguidores más atentos.

Karol G y Anuel vuelven a ser vinculados tras confirmarse su ruptura con Feid
Una flor, unos colores y muchas teorías, Feid vuelve a ser tendencia. AFP / Romain Maurice)

Según la información difundida, la ruptura no habría sido reciente, sino que se habría dado meses atrás de manera discreta, la ausencia de desmentidos oficiales y el silencio prolongado de ambos artistas solo alimentaron la narrativa.

Además, en los últimos meses, la distancia entre ambos se ha hecho evidente, no han sido vistos juntos en eventos importantes, ni han compartido contenido en redes como solían hacerlo.

¿Qué tiene de especial la historia que publicó Feid?

En medio del revuelo mediático, Feid subió una fotografía aparentemente sencilla: un pequeño jardín en una calle residencial no había texto, ni emojis, ni contexto adicional.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue una flor exótica con tonos naranjas y amarillos que destacaba en la imagen, ese detalle fue suficiente para que las redes entraran en colapso.

Los seguidores no tardaron en asociar esos colores con el universo estético que Karol G ha venido construyendo alrededor de su más reciente proyecto musical, un disco que se caracteriza precisamente por esa paleta cromática y el uso recurrente de flores.

¿Las redes sociales siguen guardando pistas de su historia?

Como suele ocurrir cuando una pareja famosa enfrenta rumores de ruptura, los fanáticos acudieron directamente a los perfiles de ambos artistas en busca de respuestas.

Uno de los puntos más comentados fue la última publicación conjunta que aún permanece visible desde la cuenta de Feid, el último carrusel compartido junto a Karol G data del 20 de junio de 2025.

La permanencia de esas fotos ha generado interpretaciones encontradas, algunos creen que mantenerlas es una muestra de respeto por lo vivido, otros opinan que podría ser una señal de que aún existe un lazo emocional no resuelto.

Para sus seguidores, cada historia, color o publicación seguirá siendo analizada como una posible pista.

