Blessd le habría pedido un hijo a su ex ‘La Suprema’: esto se filtró al conocerse que será padre

En horas de la tarde el pasado lunes 19 de enero, el cantante de música urbana, Blessd, le dio la gran noticia a sus seguidores de que se convertirá en padre, pues su novia, Manuela QM, está esperando a su primer hijo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

El artista hizo pública una imagen de él de espalda, mientras que su novia lo abraza y de frente se ve la prueba de embarazo con unos zapaticos de bebé, de color azul.

¿Blessd y Manuela QM está esperado un niño o una niña?

En las imágenes que hicieron públicas los futuros padres primerizos, hay un detalle que llamó mucho la atención de sus seguidores, pues se ven que los zapatos que están en la revelación de la noticia son de color azul y tiene un estilo de niño.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan extraña psicofonía durante entrevista al productor de Yeison Jiménez

Pero, como los colores no tienen género y menos la ropa, Blessd sí dejó una posta en un live, en donde dijo que en las fotos publicadas se entendía si estaban en la espera de un niño o de una niña.

Por su lado, Manuela QM confesó que no sabían si cuando dieran la noticia decir de una vez si enb camino viene su hijo o hija, por eso, el cantante expresó que habían dejado una señal.

Redes reviven antigua petición de Blessd a su ex tras confirmarse que será padre. AFP / Jose R. Madera

¿Cuáles han sido las reacciones tras la notica de que Blessd será padre?

Para los amigos de Blessd, la noticia generó mucha felicidad, pues en los comentarios recibió comentarios de Maluma, Ryan Castro, J Balvin y de sus amigos como Westcol.

Artículos relacionados Blessd Así habría reaccionado La Suprema, ex de Blessd, al embarazo de Manuela QM

Sin embargo, para algunos internautas, la noticia fue la excusa perfecta para volver a recordarle el pasado al cantante, como, por ejemplo, que Manuela QM fue la mejor amiga de La Suprema, ex novia de Blessd.

¿Blessd quería un hijo con La Suprema?

Aprovechando que le sacaron en cara a Blessd y a Manuela QM su pasado con respecto a La Suprema, los internautas no perdonaron nada y sacaron a la luz la petición que el cantante le habría hecho a su ex hace mucho tiempo.

Blessd será papá y en redes reviven comentario que le hizo a su ex. AFP / Mike Coppola

Precisamente, en redes sociales circula un comentario del paisa diciendo: “regálame un hijo”, al cual, Nicole le responde: “pronto con ayuda de Dios”.

Este pantallazo ha circulado en diferentes redes sociales, pero buscando la foto o la publicación en la que se habría hecho, no aparece. Tal vez, ellos mismos borraron el post de donde esta evidencia está.