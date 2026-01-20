Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Blessd le habría pedido un hijo a su ex ‘La Suprema’: esto se filtró al conocerse que será padre

Se filtró supuesto comentario en el que Blessd le habría pedido un hijo a su exnovia, Nicole Rivera, conocida como La Suprema.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Blessd le habría pedido un hijo a ‘La Suprema'. AFP / Jose R. Madera - Freepik

En horas de la tarde el pasado lunes 19 de enero, el cantante de música urbana, Blessd, le dio la gran noticia a sus seguidores de que se convertirá en padre, pues su novia, Manuela QM, está esperando a su primer hijo.

Artículos relacionados

El artista hizo pública una imagen de él de espalda, mientras que su novia lo abraza y de frente se ve la prueba de embarazo con unos zapaticos de bebé, de color azul.

¿Blessd y Manuela QM está esperado un niño o una niña?

En las imágenes que hicieron públicas los futuros padres primerizos, hay un detalle que llamó mucho la atención de sus seguidores, pues se ven que los zapatos que están en la revelación de la noticia son de color azul y tiene un estilo de niño.

Artículos relacionados

Pero, como los colores no tienen género y menos la ropa, Blessd sí dejó una posta en un live, en donde dijo que en las fotos publicadas se entendía si estaban en la espera de un niño o de una niña.

Por su lado, Manuela QM confesó que no sabían si cuando dieran la noticia decir de una vez si enb camino viene su hijo o hija, por eso, el cantante expresó que habían dejado una señal.

Blessd será papá y en redes reviven comentario que le hizo a su ex
Redes reviven antigua petición de Blessd a su ex tras confirmarse que será padre. AFP / Jose R. Madera

¿Cuáles han sido las reacciones tras la notica de que Blessd será padre?

Para los amigos de Blessd, la noticia generó mucha felicidad, pues en los comentarios recibió comentarios de Maluma, Ryan Castro, J Balvin y de sus amigos como Westcol.

Artículos relacionados

Sin embargo, para algunos internautas, la noticia fue la excusa perfecta para volver a recordarle el pasado al cantante, como, por ejemplo, que Manuela QM fue la mejor amiga de La Suprema, ex novia de Blessd.

¿Blessd quería un hijo con La Suprema?

Aprovechando que le sacaron en cara a Blessd y a Manuela QM su pasado con respecto a La Suprema, los internautas no perdonaron nada y sacaron a la luz la petición que el cantante le habría hecho a su ex hace mucho tiempo.

Redes reviven antigua petición de Blessd a su ex tras confirmarse que será padre
Blessd será papá y en redes reviven comentario que le hizo a su ex. AFP / Mike Coppola

Precisamente, en redes sociales circula un comentario del paisa diciendo: “regálame un hijo”, al cual, Nicole le responde: “pronto con ayuda de Dios”.

Este pantallazo ha circulado en diferentes redes sociales, pero buscando la foto o la publicación en la que se habría hecho, no aparece. Tal vez, ellos mismos borraron el post de donde esta evidencia está.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

yina calderon y yeison jimenez Yina Calderón

Así se despidió Yina Calderón del novio de hermana Juliana, quien murió con Yeison Jiménez

Yina Calderón estuvo presente en la misa en honor al novio de su hermana Juliana que falleció en la avioneta con el artista Yeison Jiménez.

La Segura se pronuncia sobre tener otro bebé La Segura

La Segura habla claro sobre tener otro bebé y su respuesta sorprende: “ser mamá por segunda vez”

La Segura habló con honestidad sobre la maternidad y explicó por qué no descarta tener otro hijo en el futuro.

Karina García quiere volverse a enamorar tras su ruptura con Altafulla. Karina García

Karina García despejó dudas sobre su vida amorosa y aclaró si está en celibato

Karina García habló con sus seguidores e hizo más de una confesión sobre cómo está su corazón tras meses de romper con Altafulla.

Lo más superlike

Jessi uribe mostro a sus hijos Jessi Uribe

Jessi Uribe sorprendió al revelar lo grandes que están sus mellizos

El artista Jessi Uribe mostró nuevamente a sus hijos tras su cumpleaños y recibió varios elogios.

Juanse Laverde llora al hablar de su vida personal tras cruce con Beba La casa de los famosos

Juanse Laverde rompe en llanto tras acusación de Beba: “Tengo derecho a amar a quien quiera”

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?