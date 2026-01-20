Así habría reaccionado La Suprema, ex de Blessd, al embarazo de Manuela QM

Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd en el mundo de la música, se ha apoderado de las tendencias tras anunciar que su novia Manuela QM está embarazada.

¿Cómo reaccionó La Suprema a la noticia del embarazo de la novia de Blessd?

Blessd y Manuela compartieron la noticia de su embarazo en la jornada del 19 de enero a través de un par de fotografías en la que dejaban ver una ecografía y unos zapatos de bebé.

El cantante y la influenciadora junto a las imágenes expresaban su felicidad y emoción por esta noticia en sus vidas y lo que significaba un gran paso y una nueva etapa en su relación.

Como era de esperarse esta noticia no ha pasado por desapercibida en redes sociales en donde múltiples celebridades y colegas del 'Bendito' han estado reaccionándole y enviándole mensajes de felicitación.

Sin embargo, muchos de los seguidores del artista empezaron a revisar las redes de su exnovia, la influenciadora Nicole Rivera, mejor conocida como La Suprema, quien compartió una historia horas después de hacerse oficial la noticia.

La Suprema habría reaccionado al embarazo de Manuela QM. (Foto de AFP y Freepik)

¿Cuál fue la publicación de La Suprema, ex de Blessd, tras la noticia del embarazo de Manuela QM?

La Suprema, quien hace pocos meses confirmó su relación con el futbolista Brahian Palacios, compartió una historia en sus redes sociales tras la publicación de Blessd.

La influenciadora reposteó un romántico video suyo en el que se mostraba entrenando junto a Brahian, quien le expresaba palabras de amor.

Mi acompañante en el entreno de hoy.

En el video la influenciadora se mostraba jugando con un balón junto a su pareja y se daban un romántico beso frente a la cámara.

Esta curiosa historia de La Suprema no pasó por desapercibido y muchos internautas lo han tomado como una clara respuesta a la noticia del embarazo de Manuela QM y Blessd.

Dejando claro que ya su pasado con el artista está enterrado y que su prioridad ahora es su relación con el jugador colombiano.

¿Cuándo y por qué terminaron Blessd y La Suprema?

La vida amorosa de Blessd ha sido tema de conversación desde su salto a la fama en 2021, sosteniendo en esa época una sólida relación con La Suprema de varios años.

Aunque el artista y la influenciadora presumían de su amorío, terminaron su relación al parecer a mediados de 2023, no obstante, tras su ruptura tuvieron varias reconciliaciones y su último intento por salvar su cariño fue en 2025.

Tras su ruptura, ambos empezaron a ser asociados sentimentalmente con diferentes personalidad, no obstante, fue hasta finales del 2025 que ambos confirmaron sus nuevas relaciones amorosas.