Mamá de Yeison Jiménez rompe en llanto en Manzanares al revelar promesa de su hijo a Dios

El pasado 19 de enero se llevó a cabo el homenaje a Yeison Jiménez en su tierra natal, Manzanares, Caldas, al que asistieron su esposa, hijas y padres, entre otros familiares y amigos.

¿Cuáles fueron las declaraciones de la mamá de Yeison Jiménez en su homenaje en Manzanares?

Las cenizas del artista y de su mánager Jefferson Osorio fueron colocadas en el centro de la tarima del parque principal de Manzanares en donde cientos de personas se reunieron para darles el último adiós.

En medio de este evento póstumo, la mamá de Yeison Jiménez, Luz Mery Galeano, decidió tomar el micrófono y darles unas palabras a los presentes tras la partida de su hijo, expresando su orgullo por haberlo traído al mundo.

Doy gracias a Dios por haber usado mi vientre para haber traído un ser tan maravilloso como mi hijo.

Luz Mery fue sincera al asegurar que aunque estaba rota por completo y cada día se sentía más su ausencia, ella fiel a sus creencias aceptaba la voluntad de Dios.

No es fácil estar acá, pero así lo quiso Dios.

Mamá de Yeison Jiménez rompió su silencio en evento de homenaje a su hijo en Manzanares. (Foto | Canal RCN)

¿Cuál fue la promesa que Yeison Jiménez le había hecho a Dios?

En medio de su discurso la mamá de Yeison Jiménez aseguró que su hijo en vida había hecho una promesa a Dios cuando cumpliese 35 años.

Luz Mery Galeano les reveló que Yeison Jiménez le había prometido a Dios que a los 35 años empezaría a cantar música religiosa.

Él le prometió a Dios que a sus 35 años le iría a servir a él y que cantaría para él, pero Dios prefirió llevárselo para cantar con él allá.

La mamá de Yeison aseguró que, su hijo cumpliría esta promesa desde el cielo y que respetaba la voluntad de Dios de llevárselo junto a su equipo de trabajo.

¿Cuál fue la petición de la mamá de Yeison Jiménez a sus seguidores?

Luz Mery Galeano les pidió a los seguidores de su hijo que no dejaran olvidar su legado y que su música siguiese retumbando en Manzanares y toda Colombia.

Les pido de todo corazón que no vayan a dejar morir el legado de mi hijo, que lo tengan siempre presente como ese niño que luchó por sus sueños y los cumplió, fue el aventurero más grande que tuvo este municipio.

Precisamente, la mamá de Yeison les confesó a las personas que él siempre se sintió orgulloso de sus raíces y de haber puesto a Manzanares en el mapa de las personas, ya que siempre le preguntaban por dónde quedaba este municipio.

Él decía mamá, nadie sabía dónde quedaba Manzanares y por mí fue mucha gente a conocerlo.

Luz Mery terminó su discurso luego que se le quebrase la voz y rompiese en llanto, asegurando que no podía hablar más porque no era fácil.

No me da para más, no es fácil estar acá.