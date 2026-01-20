Productor de Yeison Jiménez se pronunció sobre la psicofonía en su en vivo

En las últimas horas se viralizó un segmento de un en vivo que Georgy Parra, productor musical de Yeison Jiménez, realizó en sus redes sociales sobre el difunto cantante. La atención se centró en una psicofonía que generó gran impacto, y las palabras de Parra sobre lo sucedido sorprendieron aún más.

¿Qué se escucha en la psicofonía que quedó registrada durante en vivo del productor de Yeison Jiménez?

Georgy Parra, productor musical de Yeison Jiménez, se volvió tendencia en las redes sociales luego de que se viralizara una parte de un en vivo que realizó en las últimas horas para compartir información sobre los proyectos que tenían con el joven cantante que perdió la vida en un accidente aéreo en Boyacá, Colombia.

Misteriosa psicofonía interrumpe entrevista al productor de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN | Freepik).

Justo cuando el productor hablaba sobre una decisión importante que tomaría Jiménez el día en que falleció se logra captar un susurro que menciona el nombre de “Rafa”, el cual coincide con el nombre del mánager del artista con quien había quedado de encontrarse ese día para hablar al respecto de esta decisión.

El fragmento rápidamente se viralizó y generó reacciones de los internautas, por lo que Georgy decidió romper el silencio y brindar su opinión sobre esta eventualidad que tomó a todos por sorpresa.

¿Qué dijo el productor de Yeison Jiménez sobre la psicofonía en su en vivo?

El productor de Yeison Jiménez, Georgy Parra, se refirió al extraño sonido que se escuchó en un reciente en vivo, conocido como psicofonía. Explicó que sí lo percibió, pero no le dio relevancia debido a las creencias que le inculcaron en casa, donde aseguran que tras la muerte solo existe el descanso eterno.

Sin embargo, Georgy aclaró que la interpretación de estos fenómenos depende de cada persona y de lo que le haga sentir bien.

“La verdad sí lo escuché, es raro que haya estado ese sonido ahí, les soy sincero, pero he estado muy pegado espiritualmente tratando de no pensar en esas cosas… Es raro, porque mi mamá falleció y también como que la he sentido a ella”, confesó, recordando que él mismo ha experimentado situaciones similares tras la pérdida de su madre.