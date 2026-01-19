Luisa Cortina ratificó sus críticas contra Mariana Zapata: “Es una doble cara”

Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y, confirmada su salida, debía dejar nominado a uno de sus excompañeros: la celebridad se inclinó por Mariana Zapata.

¿Por qué Luisa Cortina nominó a Mariana Zapata al ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Al ser consultada por las razones, Cortina expresó que no había tenido mucha afinidad con Mariana, pero, más allá de eso, le había molestado la nominación de la creadora de contenido en los primeros días de competencia.

Posteriormente, en Buen Día Colombia de RCN, Luisa amplió sus inconformidades hacia Mariana y la tildó de “doble cara” y “solapadita”.

En el programa matutino, asimismo, Luisa reaccionó a las palabras de Mariana al ver que había quedado en placa. Ante sus compañeros, Zapata dijo que no le sorprendía en absoluto y sospechaba que así pasaría.

Yo la dejo en placa porque es una doble cara… estaba conmigo y después con las otras. Yo dentro del juego fui muy clara, parada, firme; si algo no me gusta, no me junto. Punto. Esa siempre fui yo, pero Marianita bien solapadita mi niña. Ahí le quité el miedo a la placa

Luisa también aclaró que no conocía a Mariana Zapata, por ende, antes de La casa de los famosos, no tuvo contacto alguno con ella.

“Nos conocimos adentro y los dos primeros días estuvimos bien”, expresó Luisa. Lo que parecía amistad, sin embargo, se convirtió en una clara enemistad, pues Mariana ratificó sus diferencias hacia Cortina al también posicionarse ante ella en la noche de eliminación.

¿Por qué surgió la discusión entre Luisa Cortina y Sofía Jaramillo en La casa de los famosos?

Luisa Cortina contó las razones de sus diferencias con Sofía Jaramillo y reveló si el malentendido nació realmente a raíz de un reclamo que hizo por el tiempo que la caleña pasaba en la ducha. Además, se refirió al cambio de look que Sofía le hizo a Eidevin López y que terminó en otra discusión.

Luisa Cortina tuvo algunos roces con Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia. Fotos: RCN

“Lo que me daba rabia a mí es que, entrabamos todos en la mañana a ducharnos; ella entraba, ponía la ducha y decía ‘me voy a bañar’. Cogía el skincare, se peinaba y la ducha desocupada… ¿por qué se iba a quedar una hora en la ducha?”, expresó la reciente eliminada de esta novela de la vida real.

¿A Luisa Cortina no le caía bien Sara Uribe?

Luisa no solo tuvo enemistades con Sofía Jaramillo y Mariana Zapata, lo propio fue con Sara Uribe. La antioqueña, de hecho, se le posicionó y le dijo por qué la quería fuera de la competencia.

Cortina contó que una de las razones de su distanciamiento de Uribe fue algo que ocurrió previo al inicio de La casa de los famosos. Luisa manifestó que, al saludar a la presentadora, recibió una reacción muy tosca de ella.

“Lo que pasa es que el día del lanzamiento, días previos al reality, yo le hablé normal y le pregunté por su hijo, pues la conocía hace años. Pero, ese día ella tuvo una reacción indiferente. Después, volvimos a hablar y tuvo una actitud distinta y, pues, yo no le ruego a nadie. Entonces, cuando entro a La casa, sentí el raye por parte de ella”, expresó en charla con Mañana Express.

Lo cierto es que Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada y se une a un listado poco agradable de celebridades que han dejado el reality al transcurrir solo una semana. En la primera temporada fue Naren Daryanani, mientras que en la segunda fue Sofía Avendaño.