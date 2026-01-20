A pocos días del accidente aéreo que le arrebató la vida Yeison Jiménez y a su equipo, un video grabado durante una misa conmemorativa en la vereda Romita captó un fenómeno luminoso que ha desatado asombro, debate y una profunda carga emocional entre habitantes y seguidores del artista.

La escena se registró mientras la comunidad local se reunía para elevar una oración en memoria de las víctimas, exactamente en el lugar donde cayó la avioneta.

Artículos relacionados La casa de los famosos Hermano de Yuli Ruiz rompió el silencio y la defendió de las duras críticas que ha recibido

¿Qué captó realmente el video que circula en redes sobre Yeison Jiménez?

El video, grabado con un teléfono celular por uno de los asistentes, muestra el momento exacto en que la luz se abre paso entre las nubes, no se trata de un destello fugaz, sino de un rayo definido, vertical y concentrado, que ilumina el terreno con una intensidad poco común, misteriosa luz apareció en el sitio del accidente de Yeison Jiménez y quedó en video.

Usuarios en redes debaten entre explicaciones meteorológicas y espirituales. (Foto: Canal RCN)

En pocas horas, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el clip acompañándolo de mensajes cargados de simbolismo.

Algunos interpretaron el hecho como una señal espiritual, otros como un mensaje de despedida o descanso eterno para Yeison Jiménez y su equipo, la coincidencia del lugar y el contexto fortalecieron estas lecturas cargadas de fe y emotividad.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara respondió a críticas tras reacción a muerte de Yeison Jiménez

¿Se trata de un fenómeno natural o de algo más con Yeison Jiménez?

Aunque algunos internautas han intentado dar una explicación desde lo meteorológico, señalando que podría tratarse de un rayo solar filtrado entre las nubes, lo cierto es que la precisión con la que la luz apuntó al sitio del accidente ha generado dudas.

Especialmente entre los seguidores del cantante, el suceso fue interpretado como una manifestación simbólica, una especie de señal que trascendía lo terrenal, comentarios como “no fue casualidad” o “es una luz de despedida” se repitieron en diferentes plataformas, reflejando el impacto emocional que el fenómeno provocó.

Artículos relacionados Daniela Ospina Daniela Ospina revela qué le pasó a su hijo Lorenzo tras accidente que alarmó a sus seguidores

¿Por qué este hecho sobre Yeison Jiménez conmovió tanto a la comunidad?

Tras las ceremonias privadas realizadas en Bogotá, los habitantes del sector decidieron rendir su propio homenaje en el lugar de los hechos, sin imaginar que vivirían un episodio que quedaría grabado en la memoria de todos.

Algunos lo explican como un fenómeno natural, otros lo ven como una señal. (Foto Canal RCN).

Lo que comenzó como una eucaristía sencilla se transformó en un momento cargado de misticismo, intensificando el duelo y la sensación de despedida, para muchos, esa luz representó consuelo, esperanza o un cierre simbólico ante una pérdida que sacudió al país.

Más allá de las interpretaciones, el video se convirtió en parte del relato que rodea la partida de Yeison Jiménez, un episodio que, sin buscarlo, añadió un componente espiritual a la despedida de uno de los cantantes más queridos de la música popular colombiana.