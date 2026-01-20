Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermano de Yuli Ruiz rompió el silencio y la defendió de las duras críticas que ha recibido

Juan Manuel Ruiz, hermano y mánager de Yuli Ruiz, se refirió a los cuestionamientos contra la participante de La casa de los famosos.

Yuli Ruiz ha tenido que soportar distintas críticas de parte de sus compañeros en La casa de los famosos.
Yuli Ruiz la pasó mal el pasado domingo en medio del posicionamiento, en La casa de los famosos Colombia. Foto: RCN

Yuli Ruiz ha estado en el centro de las miradas en los primeros días de convivencia en La casa de los famosos Colombia. La participante ha protagonizado enfrentamientos con Lorena Altamirano, Alexa Torrex y La Beba.

En el reciente posicionamiento, el primero de esta tercera temporada, Yuli tuvo que ver cara a cara a varios de sus compañeros, y tampoco dudó en defenderse si así era necesario.

¿Cómo reaccionó el hermano de Yuli Ruiz a las fuertes críticas contra ella en La casa de los famosos Colombia?

En Buen Día Colombia de RCN, Juan Manuel Ruiz, hermano y mánager de la celebridad, se refirió a las críticas que ha recibido ella y reveló lo que piensa de que sea señalada de, supuestamente, estar haciendo contenido para ad*lt*s en esta novela de la vida real.

No podemos estigmatizar a las mujeres, en pleno Siglo XXl, por como visten. No porque ella vista de esa manera -como es ella, porque le gusta, porque puede- haga este tipo de contenido”, expresó Juan Manuel.

El hermano de la habitante de la casa más famosa de todas contó que su hermana “es una mujer muy familiar, mucho, demasiado; ella ama a mis papás, me ama a mí, yo la amo a ella y estamos dando el todo por el todo por este proyecto”.

Juan Manuel contó secretos de la personalidad de Yuli Ruiz.
Juan Manuel Ruiz, hermano de Yuli Ruiz, no dudó en defender a la empresaria. Fotos: RCN

Frente a los cuestionamientos que ha recibido Yuli en La casa de parte de sus compañeros, Juan Manuel fue muy contundente y se mostró tranquilo, pues, asegura, ella se preparó para afrontar este tipo de situaciones.

Uno tiene que ser muy inteligente emocionalmente porque una cosa no tiene que ver con la otra y esta lo vemos, de cierta forma, como una empresa, como un futuro mejor. A ella le da duro, pero lo maneja, es fuerte. Tiene mucho para dar

Ruiz agregó, respecto al reciente posicionamiento, donde ella fue de las más señaladas, que “estábamos cien por ciento seguros de que le iban a tirar duro. Ella se fue con esa mentalidad de que las placas iban a estar difíciles. Estaba muy bien preparada; del día 1 que la llamaron para el proyecto, empezamos a trabajar. No paramos ni un solo día”.

Me gustó que se haya hecho respetar, que ponga límites porque hablan de cosas que no son muy contundentes

¿Qué está pasando entre Beba y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

Beba fue una de las que se le posicionó a Yuli Ruiz el pasado domingo. Las celebridades se dijeron varias verdades y el cara a cara aumentó su tensión con cada palabra y frase que se decían.

La Beba y Yuli Ruiz estuvieron cara a cara.
Beba y Yuli Ruiz protagonizaron un momento de mucha tensión en el pasado posicionamiento. Fotos: RCN

Qué triste que tú creas que mereces el respeto sin ganarlo. No me interesa lo que hagas con tu vida, pero me toca presenciar esas actitudes indecentes y con poca gracia que te toca mostrar. Para estar acá te toca tener talento. Si consideras que tu talento es mostrar, creo que hay otras plataformas para hacer

Pero Yuli no se quedó callada y también respondió con contundencia. Ese enfrentamiento dejó en evidencia que esta será una de las mayores rivalidades de esta temporada.

