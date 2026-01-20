Beba enfrentó a Yuli Ruiz en posicionamiento de La casa de los famosos 3: “No te topo"

El primer posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3 dejó un intercambio directo entre Beba y Yuli Ruiz que no pasó desapercibido. El momento generó reacciones inmediatas entre los demás concursantes y comentarios constantes en redes sociales.

¿Cómo es la relación entre Beba y Yuli Ruiz?

La relación entre las participantes del reality ha sido una de las que más atención ha generado en redes sociales. Los internautas afirman que, desde los primeros días de convivencia, se hicieron evidentes tensiones que marcaron el trato entre ambas.

Durante los espacios de interacción, Beba ha cuestionado la popularidad que Yuli Ruiz asegura tener en redes sociales y ha manifestado que, desde su percepción, su participación no ha tenido un aporte claro dentro de la dinámica de la casa.

Beba y Yuli Ruiz muestran sus diferencias en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Yuli Ruiz ha reiterado que no le interesa la opinión de otros participantes, señalando que su permanencia en el programa depende del respaldo del público y no de los señalamientos dentro de la convivencia.

¿Qué dijo Beba sobre Yuli Ruiz?

Durante la dinámica, los participantes debían argumentar por qué uno de los sentenciados debía salir del programa. En ese contexto, Beba se dirigió a Yuli Ruiz, destacando desacuerdos relacionados con la convivencia, la participación dentro de la casa y la forma en que la cantante llegó al reality.

Beba de la Cruz arremetió contra Yuli Ruiz / (Fotos del Canal RCN)

Beba expuso que su decisión de posicionarse frente a la influencer se basaba en actitudes que, según ella, no aportan a la convivencia. En su intervención, afirmó que no existe cercanía entre ambas y que prefiere mantener distancia porque no comparte ciertas conductas de su compañera dentro del programa.

En este momento estamos viviendo bajo el mismo techo y me toca presenciar, en ciertos momentos, esas actitudes indecentes y con poca gracia que tanto te encanta mostrar.

Además, puso en duda el reconocimiento que Ruiz tiene fuera de la casa, señalando que no ha demostrado un talento llamativo durante la convivencia.

¿Cómo le respondió Yuli Ruiz a Beba?

La respuesta de Yuli Ruiz fue inmediata. La empresaria defendió su derecho a expresarse libremente y aseguró que su forma de vestir no define su valor como participante. Indicó que no está en el programa para cumplir expectativas individuales, sino para conectar con el público que decide su continuidad.

"Si no he hecho lo que tu quieres que yo haga, es mi problema, no es tu problema", dijo Yuli

Respecto a los cuestionamientos sobre su talento, Ruiz manifestó que su personalidad también hace parte de lo que ofrece dentro del formato, destacando que el contenido que brinda está preparado para sus seguidores y no en los otros participantes del reality.