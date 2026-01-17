Maiker Smith sorprendió al hablar de un nuevo integrante en La casa de los famosos 3, ¿quién es?

La casa de los famosos 3 suma un nuevo nombre a su lista de participantes y los detalles fueron revelados por Maiker Smith. La llegada de una nueva persona al reality ha generado expectativa entre los internautas que siguen de cerca cada anuncio relacionado con el programa.

Artículos relacionados Talento nacional Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

¿Cómo es el nuevo habitante de La casa de los famosos 3?

Según lo revelado, el nuevo habitante de La casa de los famosos se presenta como una mujer directa y que cuenta con presencia constante en espacios de humor. Dentro de su discurso, se define como una “diva” y utiliza expresiones como “diosita del universo entero”.

Nuevo habitante en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Su manera de interactuar se basa en respuestas rápidas y comentarios sobre situaciones cotidianas. Además, utiliza diferentes apodos dependiendo del nivel de confianza con las personas que se encuentra. Su humor ha conquistado a varios internautas en redes sociales.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

¿Quién es el nuevo habitante de La casa de los famosos 3?

El ingreso anunciado por Maiker Smith no corresponde a una persona externa al programa, sino a un personaje interpretado por él mismo. El comediante interpreta a Uvaldina, una figura que hace parte de su trayectoria artística y que ha sido desarrollada durante varios años.

La llegada se dio como una estrategia para generar una dinámica distinta desde el inicio del programa. Los seguidores señalan que, aunque Maiker es quien participa oficialmente, la presencia de Uvaldina ha marcado la forma en que se desarrollan muchas de las interacciones dentro de la casa.

Artículos relacionados Talento internacional Eden Muñoz confirma concierto en Bogotá con su gira “Como en los viejos tiempos”

¿Qué ha dicho Maiker sobre su Uvaldina, su personaje?

Maiker Smith ha explicado en entrevistas que Uvaldina nació como un pasatiempo en redes sociales y fue creciendo con el tiempo. Según ha comentado, este proceso le permitió ampliar su trabajo desde contenidos digitales hasta espacios en televisión nacional.

Maiker Smith, interpreta a su personaje / (Fotos del Canal RCN)

También ha señalado que, más allá del humor, valores como la lealtad y el respeto son importantes en su vida personal y han influido en la construcción de esta figura. Los fans afirman que estos elementos han sido claves para que Uvaldina llegue ahora a La casa de los famosos como una participación destacada.