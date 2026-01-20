Así se despidió Yina Calderón del novio de hermana Juliana, quien murió con Yeison Jiménez

La empresaria Yina Calderón despidió a su cuñado Juan Manuel Rodríguez, novio de su hermana Juliana Calderón, luego de que este falleciera en la avioneta junto al cantante Yeison Jiménez el pasado 10 de enero.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

¿Juliana Calderón le hizo una misa a su novio?

Juliana Calderón había anunciado días atrás que iba a realizar una misa en memoria de su novio, la cual se llevó a cabo este martes 20 de enero a las 5:00 p. m. en la Iglesia Misericordia del Padre Chucho, ubicada en el barrio Castilla, en Bogotá.

La joven ofreció palabras de despedida agradeciendo la huella que Juan Manuel dejó en su vida y asegurando que, aunque ya no esté físicamente, permanecerá siempre en su mente y en su corazón.

Yina Calderón decidió dedicar un mensaje en sus redes sociales de despedida agradeciéndole por lo feliz que hizo a su hermana.

"Adiós Juanma. Gracias por todos los momentos felices que le brindaste a mi hermana Juli. Dios te tenga en su santa gloria. Fuerza hermana Juliana", escribió.

Tras su publicación, varios internautas se sumaron a su mensaje de despedida y llenaron de mensajes de condolencias y sentido pésame a Juliana y la familia del joven en este momento tan difícil para ellos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan extraña psicofonía durante entrevista al productor de Yeison Jiménez

¿Cómo era el noviazgo de Juliana Calderón con Juan Manuel Rodríguez?

La empresaria suele ser muy reservada con su vida personal, por lo que, muy pocos conocían su relación, la cual se hizo pública tras el fatal suceso.

Desde entonces, ha compartido varios mensajes de amor y despedida para Juan Manuel, con quien, según reveló su hermana Yina Calderón, llevaba algunos meses de relación.

Por el momento, Yina Calderón sigue acompañando a Juliana a vivir su duelo, el cual no ha sido nada fácil, tanto así que se ha mantenido alejada de las redes sociales, compartiendo solo algunos mensajes dedicados a Juan Manuel Rodríguez.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Revelan video de lo que Yeison Jiménez pensaba de Luis Alberto Posada

Por otra parte, el cantante Yeison Jiménez recibió hace poco un homenaje en su pueblo natal Manzanares, Caldas, donde estuvo su familia y seguidores honrando su memoria e importante legado musical.