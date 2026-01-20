Karina García despejó dudas sobre su vida amorosa y aclaró si está en celibato

Karina García volvió a hablar de su vida sentimental y aprovechó para responder una pregunta sobre lo que piensa del amor.

¿Karina García se volvió a enamorar tras terminar con Altafulla?

La vida amorosa de Karina tomó gran relevancia desde su paso por La casa de los famosos Colombia, más después de haber tenido dos romances en la misma temporada, primero con Marlon Solórzano y luego con Altafulla.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

La relación con Altafulla trascendió las paredes de la casa más famosa, pero se terminó acabando cuando parecía que mejor estaba.

En medio de una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, Karina no evadió una duda sobre cómo está su corazón y dejó claro lo que piensa de volverse a enamorar.

“¿Volverías a tener otro amor?”, preguntó un internauta, a lo que ella contestó: “Obvio. Soy fan del amor. Me encanta estar en pareja. A ustedes les gustaría verme enamoradita?”.

Las palabras de Karina dejaron claro que, tras su ruptura con el cantante barranquillero, está más que lista para volver a enamorarse; de hecho, estar con alguien es algo que disfruta y anhelaría volver a sentir mariposas en el estómago.

¿Karina García está en celibato?

Aprovechando esa charla con sus fans, Karina hizo una reveladora confesión. La mujer confirmó que es verdad que está en celibato.

Adicional, respondió si su c*l* realmente es natural. La paisa no titubeó con su respuesta y contestó: “son naturalmente mías”.

Karina García contó que es verdad que está en celibato. Foto: Canal RCN

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan extraña psicofonía durante entrevista al productor de Yeison Jiménez

¿Karina García es amiga de Yuli Ruiz, participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

En redes sociales se empezó a especular que Karina García y Yuli Ruiz son amigas. Unas fotografías sembraron la duda y dejaron entrever que Ruiz estaría recibiendo apoyo de la exparticipante.

Las dos imágenes son de hace varios años y evidencian un gran cambio físico en ambas. Las postales muestran que se juntaron para jugar un partido de fútbol.

En su momento, Karina apoyó abiertamente a Altafulla y muchos creen que ese respaldo fue clave para que el barranquillero se alzara con el triunfo definitivo en la segunda temporada.

En redes sociales circulan imágenes de Karina García y Yuli Ruiz compartiendo juntas. Fotos: RCN

Yuli, entretanto, ha dicho abiertamente que buscó el apoyo de Yina Calderón y lo encontró; prueba de eso es que la empresaria de fajas invitó a votar por ella en la pasada gala que terminó decidiendo la salida de Luisa Cortina.

Karina, hasta ahora, no ha manifestado públicamente su apoyo a algún participante de esta temporada. Lo que sí destacó es que el casting de hombres, a su parecer, está mejor que el del año anterior.

Están churros, o sea, yo los veo lindos, o sea, pues no sé. Siento que este año están más lindos que el año anterior

Artículos relacionados Karina García Salen a la luz fotos del pasado de Karina García junto a Yuli Ruiz de La casa de los famosos

Avanza la competencia en esta novela de la vida real y poco a poco van surgiendo alianzas, así como discusiones que van demarcando el camino de la competencia, al menos en el corto plazo.