Salen a la luz fotos del pasado de Karina García junto a Yuli Ruiz de La casa de los famosos

Tras el polémico posicionamiento en la primera noche de eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, el nombre de Yuli Ruiz está circulando en todas las redes sociales, pues fue ella junto a Luisa Cortina, quien recibieron los comentarios más duros de sus compañeros.

Por su parte, Yuli recibió muchas críticas por su forma de vestir, ya que según la opinión de otros habitantes de la casa “ella es vulgar” y hasta le dijeron “el mueble con menos ropa”, lo que generó todo tipo de debates entre los televidentes y seguidores del programa.

Luego de que Yuli se convirtiera en tendencia en redes sociales, han salido a la luz fotos de su pasado, el cual, coincide con Karina García.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció integrante del equipo de Betty la fea, la historia continúa: esto se sabe

¿Cuáles son las fotos que salieron a la luz de Karina García junto a Yuli Ruiz La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de todas las plataformas digitales se han vitalizado algunas fotos del pasado de Karina García junto a Yuli Ruiz, en donde por supuesto, se ven mucho más jóvenes y sin ningún procedimiento estético en sus rostros y cuerpo.

Viejas fotos de Karina García y Yuli Ruiz desatan debate en redes. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes reveladas en las diferentes redes sociales, se ve a Yuli Ruiz y Karina García en un equipo de fútbol femenino, en las cuales se puede apreciar que las dos están bastante cambiadas, en comparación a la actualidad.

Artículos relacionados La casa de los famosos Beba se desahogó acerca de su difícil vínculo con Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?

Es importante destacar que en las fotos, Karina y Yuli no tenían el reconocimiento que tienen hoy, pues por el reconocido equipo de fútbol, pasaron modelos que querían lograr ser famosas.

¿Karina García y Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia 2026 son amigas?

Filtran fotos del pasado de Karina García junto a Yuli Ruiz. (Foto: Canal RCN)

La pregunta de si Karina García y Yuli Ruiz son amigas es la que más ha surgido en redes sociales tras estas imágenes filtradas, pero, ninguna de ellas ha hablado nada del tema, lo que sí, es que queda más que claro que se conocen del pasado.

Por su lado, de acuerdo con los fanáticos de Karina, la creadora de contenido siguió en Instagram hace poco a la habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, al parecer, según sus conclusiones, debido a la polémica noche que vivió Yuli en el primer posicionamiento de la temporada.